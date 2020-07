Video-Start: Musiker, Fotograf & ein praktischer Tipp

Zum Start in die neue Woche lehnen wir uns noch einmal zurück und werfen einen Blick auf den YouTube-Kanal von Apple, auf dem in den letzten drei Tagen gleich drei neue Videos veröffentlicht wurden.

Besonders interessant sind dabei die beiden längeren Videos, in denen wir zwei Künstlern im Home-Office über die Schultern schauen können. So sehen wir beispielsweise den Musiker James Blake, wie er an nur einem Tag einen komplett neuen Song schreibt und aufnimmt – unter anderem mit Logic Pro X auf dem MacBook.

Im zweiten Video sehen wir, wie Tyler Mitchell von Zuhause aus arbeitet. Er ist Fotograf und arbeitet natürlich auch mit einem MacBook.

Zum Abschluss gibt es noch einen kleinen praktischen Tipp. Apple erklärt in einem nur 28 Sekunden langen Video, wie man eine Notiz mit anderen teilt und gemeinsam daran mit ihnen arbeitet.