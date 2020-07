Deals: Audio-Produkte von Anker & 5 Euro PayPal-Guthaben für Tier

Anker SoundCore 2: Der Bluetooth-Lautsprecher macht einen guten Job und kann Zuhause oder unterwegs genutzt werden. Es gibt es eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden, einen Wasserschutz sowie Bedientasten auf der Oberseite. Die schwarze Version kostet nur noch 29,99 Euro statt 39,99 Euro.

3.655 Bewertungen Anker SoundCore 2 Bluetooth Lautsprecher, Duale... STABILE VERBINDUNG: Verlasse dich jederzeit auf eine absolut zuverlässige Bluetooth-Verbindung für ein glasklares, verzerrungsfreies Klangprofil.

KRAFTVOLLER BASS: Ankers BassUp Technologie deckt Tonleitern selbst im Tiefenbereich detailliert und weitflächig ab. Erstklassiger, tiefer Bass im Vergleich zu ähnlichen Lautsprechern derselben...

Soundcore Motion+: Hier gibt es Hi-Res 30W Audio mit viel Bass. Mit dabei ist ein Equalizer, USB-C und eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden. Auch dieser Lautsprecher ist wasserfest. Kostet jetzt nur 74,99 Euro statt 99,99 Euro.

133 Bewertungen Soundcore Motion+ Bluetooth Lautsprecher mit... HI-RES AUDIO: Motion+ ist mit einem erstklassigen Hi-Res-Klangprofil sowie mit Qualcomm aptX ausgestattet.

ENORMER SOUND: Zwei Tweeter, Neodym-Woofer und passive Audio-Radiatoren garantieren dir zusammen mit hochmoderner BassUpTM Technologie absolut starke 30W Sound!

Soundcore Wakey: Neben dem Lautsprecher selbst gibt es auf der Oberseite einen Qi-Charger sowie eine Anzeige für die Uhrzeit. Zudem fungiert der Lautsprecher als FM-Radio. In schwarz gibt es den Speaker nun für 49,99 Euro statt für 89,99 Euro.

21 Bewertungen Soundcore Wakey Bluetooth Lautsprecher, Powered by... MÜHELOS LADEN: Ausgestattet mit einem kabellosen Ladegerät von Anker. Lädt Qi-kompatible Geräte mit 10W wie zum Beispiel Samsung S10, S10+, S9, S9+, S8, S8+ und Note 9, sowie mit 7.5W bei iPhone...

ABSOLUTER KOMFORT: Einfach Lieblings-Radiosender einstellen oder dein Handy per Bluetooth oder AUX-Kabel verbinden und fantastischen Sound genießen.

Anker PowerConf: Der Konferenzlautsprecher integriert 6 Mikrofone und liefert so eine gute Sprachqualität. Die Gesprächszeit liegt bei rund 24 Stunden. Aufladen könnt ihr den Speaker via USB-C. Klickt euch gerne in unseren Test. Jetzt zahlt ihr 84,99 Euro statt 119,99 Euro.

Anker PowerConf Bluetooth Lautsprecher mit 6... OMNIDIREKTIONALER TON: 6 integrierte Mikrofone sind im smarten 360° Winkel ausgerichtet und nehmen Stimmen von bis zu 8 Menschen präzise auf.

SMART VOICE ENHANCEMENT: Der individuelle DSP-Algorithmus sorgt für fortschrittliche Echounterdrückung von bis zu 70db, Nachhallunterdrückung, sowie smarte Isolierung von Hintergrundgeräuschen bis...

Anker Soundcore Liberty 2 Pro: Die True Wireless Kopfhörer liefern rund 32 Stunden kombinierte Akkulaufzeit, einen Equalizer und ein praktisches Ladecase. Heute liegt der Preis bei 99,99 Euro statt 129,99 Euro.

2 Bewertungen Anker Soundcore Liberty 2 Pro Bluetooth... DAS IN-EAR TONSTUDIO: Die Audioqualität eines Aufnahmestudios - und das in einem kleinen Ohrstöpsel? Kein Problem. Dank dem inneren ACAA Design (Astria Co-axial Acoustic Architecture) ist das jetzt...

ENORME LEISTUNG: Empfohlen von 10 Grammy-ausgezeichneten Audioproduzenten. Verlasse dich auf ausgeglichene Höhenregelung mit intensivem Bass, für eine Extraportion Boom!

5 Euro PayPal-Guthaben für Tier

Bei PayPal gibt es aktuell 5 Euro Guthaben für den E-Scooter-Anbieter Tier. Auf dieser Sonderseite könnt ihr euch das Guthaben sichern. Das Angebot ist bis zum 31. Juli 2020 gültig, bei der nächsten Fahrt wird das Guthaben automatisch verrechnet. Hier heißt es schnell sein, denn oftmals sind die ausgegebenen Gutscheine begrenzt.