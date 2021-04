Volutz Quantum: Das USB-C-Netzteil für die Hosentasche

Es hat sich noch nie mehr gelohnt, in ein schnelles Netzteil zu investieren. Apple verzichtet ja seit dem iPhone 12 komplett auf ein mitgeliefertes Ladegerät, bei den vorherigen Generationen war das Netzteil ohnehin sehr schwach auf der Brust. Eine interessante Alternative ist das Volutz Quantum.

Das Highlight des Volutz Quantum ist sicherlich das Design. Es verfügt nicht nur über eine mit Stoff überzogene Vorderseite, sondern auch einen klappbaren Stecker. So ist das Ladegerät in der Fläche zwar relativ groß (9,27 x 5,4 Zentimeter), dafür aber nur zwischen 1,43 bis 1,73 Zentimeter dick.

Das ist durchaus eine Hausnummer im Vergleich zu den anderen kompakten Ladegeräten, wie etwa dem Aukey Omnia Mini. Hier misst die kleinste Seite immerhin 2,85 Zentimeter, ist also rund doppelt so dick.

Wenn man das Netzteil ohnehin nur Zuhause verwendet, dann macht das wohl keinen großen Unterschied. Wenn ihr allerdings viel unterwegs seid und das Netzteil auch mal in einer schmalen Tasche oder gar in der Hosentasche Platz finden soll, ist das flache Design natürlich besonders praktisch. Und wenn die Steckdose zum Beispiel direkt hinter dem Nachttisch angebracht ist, kann man so platzsparend das Netzteil einstecken und muss den Nachttisch nicht verrücken.

Aus technischer Sicht gibt es beim Volutz Quantum keine großen Überraschungen. Es verfügt über Power Delivery 3.0 und eine Leistung von 20 Watt. So kann das iPhone mit einem passenden USB-C auf Lightning-Kabel mit voller Geschwindigkeit aufgeladen werden.

Der einzige kleine Nachteil: Mit 24,99 Euro kostet das Volutz Quantum ein paar Euro mehr als die Konkurrenzprodukte mit dem klassischen Formfaktor. Falls euch das Design dieser Lösung zusagt, könnt ihr aber bedenkenlos zugreifen.