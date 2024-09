Waipu: TV-Streaming mit und ohne Netflix zum halben Preis

Waipu.tv ist ja für seine zahlreichen attraktiven Angebote bekannt und auch ich würde den Streaming-Dienst nur während einer Aktion buchen. Eine solche gibt es jetzt wieder – und ihr habt eine richtig große Auswahl. Preisgünstig geht es mit dem Comfort Paket los, ihr könnt aber auch das Perfect Plus Paket mit oder ohne Netflix deutlich günstiger kaufen.

Ganz konkret gibt es auf alle unten aufgelisteten Pakete 50 Prozent Rabatt, so dass ihr bis zu 15 Euro pro Monat sparen könnt. Die drei Netflix-Abos mit Waipu.tv sind sogar deutlich günstiger, als die regulären Abos direkt bei Netflix. Hier könnt ihr also doppelt sparen. Alle Pakete haben eine Laufzeit von einem Jahr.

Waipu.tv Comfort für 3,74 statt 7,49 Euro

Waipu.tv Perfect Plus für 6,50 statt 12,99 Euro

Waipu.tv Perfect Plus + Netflix Standard mit Werbung für 8 statt 15,99 Euro

Waipu.tv Perfect Plus + Netflix Standard für 12,74 statt 25,49 Euro

Waipu.tv Perfect Plus + Netflix Premium für 15,74 statt 31,49 Euro

hier alle Angebote im Überblick

Schauen wir uns doch mal stellvertretend für alle Deals das größte Paket im Detail an. Waipu.tv Perfect Plus kostet regulär 12,99 Euro im Monat, für das Netflix-Abo werden direkt beim Anbieter 19,99 Euro pro Monat fällig. Pro Jahr könnt ihr so fast 200 Euro sparen.

Mit Waipu.tv Perfect Plus bekommt ihr Zugriff auf über 250 TV-Sender, die ihr so einfach zuhause auf eurem Smart TV, Apple TV oder iPhone und iPad anschauen könnt, die meisten davon in HD. Außerdem gibt es Zugriff auf die Waiputhek mit über 30.000 Titeln, es sind vier gleichzeitige Streams möglich und neben Neustart + Pause gibt es auch eine Aufnahme-Funktion.

Die Angebote gelten übrigens für Neu- und Bestandskunden, für letztere aber nur bei einem Upgrade in ein besseres Paket. Alternativ könnt ihr euer laufendes Abo kündigen und das Angebot mit einer alternativen Mailadresse wahrnehmen.