Zendure Hyper 2000: Balkonkraftwerk bekommt lokalen Modus und neue Funktionen

Im September haben wir euch das Zendure SolarFlow Hyper System vorgestellt. Das All-in-One-Balkonkraftwerk besteht aus dem Hyper 2000 Kopfmodul und zusätzlichen Speicher-Bausteinen und kostet regulär 1.398 Euro. Aktuell könnt ihr das Set bestehend aus einem Hyper 2000 und einem 2 Kilowattstunden fassenden Akku für 1.199 Euro kaufen, spart also immerhin 199 Euro.

Falls ihr das System bereits im Einsatz habt, gibt es ebenfalls spannende Neuigkeiten. Zendure hat angekündigt, dass es mit dem nächsten Update, das Anfang Oktober veröffentlicht werden soll, zwei spannende neue Funktionen gibt. Und die sollten das Potenzial der gesamten Anlage noch einmal deutlich steigern können.

Lokale Kommunikation mit dem Shelly Pro 3EM

Zendure war einer der ersten Hersteller, der sein Balkonkraftwerk mit dem Smart Meter von Shelly kompatibel gemacht hat. So liefert das Balkonkraftwerk, natürlich begrenzt auf die obligatorischen 800 Watt, immer genau so viel Leistung, wie gerade von eurem Haus benötigt wird – und der Rest fließt in den Speicher.

Bisher erfolgte die Kommunikation zwischen dem Shelly Pro 3EM und dem Hyper 2000 über die Cloud, was immer mal wieder zu Problemen geführt hat. Mit dem kommenden Update führt Zendure eine lokale Kommunikation ein. „Wenn Hyper 2000 und Pro 3EM mit demselben lokalen Netzwerk verbunden sind, wird innerhalb von 20-30 Sekunden automatisch eine Geräte-zu-Geräte-Kommunikation hergestellt“, lässt uns der Hersteller wissen. „Sobald die lokale Kommunikation etabliert ist, zeigt der Smart CT-Modus das Symbol ‚Verbunden über lokales Wi-Fi‘ an, was die Stabilität des Smart CT-Modus erhöht und nicht von Serverproblemen betroffen ist.“

Angebot Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang,... 【AC-gekoppelte Energiespeicherlösung】In einem einphasigen Stromkreis kann die Phase, in der Hyper 2000 installiert ist, durch die...

【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein Alles in einem Design, das einen Hub (intelligente Steuereinheit) und einen...

Bypass-Modus im Smart CT Modus

Wenn die Akkus komplett vollgeladen sind, hat das mit einem Smart Meter gekoppelte Balkonkraftwerk die Solarleistung bisher immer auf die benötigte Leistung reduziert, wenn die Akkus komplett voll geladen waren.

Mit dem kommenden Update wird ein Bypass-Modus mit Smart CT Modus ermöglicht. Das bedeutet für euch in der Praxis: Sind die Akkus voll geladen, geht die maximale Solarleistung bis 800 Watt ins Hausnetz, auch wenn gerade weniger Strom benötigt wird. So stellt ihr grünen Storm für die Allgemeinheit her. Falls das nicht gewünscht ist, kann die Option auch deaktiviert werden.

Diese neue Funktion gilt übrigens für die Zendure-Produkte Hub 1200, Hub 2000 und AIO 2400.