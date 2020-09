Warhammer Quest – Silver Tower: Rundenbasierte Schlachten und strategische Scharmützel

Die Entwickler von Perchang haben mit Warhammer Quest – Silver Tower (App Store-Link) ein neues Strategie-Kampfspiel in den deutschen App Store gebracht. Der Download ist kostenlos und finanziert sich über In-App-Käufe. Für die Installation des Spiels sollte man mindestens über 193 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 10.0 oder neuer verfügen. Eine deutsche Lokalisierung ist für die Neuerscheinung auch schon mit an Bord.

Die Warhammer Quest-Reihe ist ein lang etabliertes Game-Franchise, das erstmals im Jahr 1995 als Fantasy-Dungeon-Rollenspiel die Bildfläche betrat und seitdem zahlreiche Veröffentlichungen aufzuweisen hat, darunter auch Brett- und Kartenspiele. Mit Warhammer Quest – Silver Tower soll man auf viele Bekannte aus dem Warhammer Quest-Universum treffen und sich in rundenbasierten Schlachten gegen herausfordernde Gegner durchsetzen. In den Worten der Entwickler heißt das dann so:

„Schnapp dir deine Lieblings-Champions aus Warhammer’s Age of Sigmar und kämpfe dir den Weg durch Hunderte von Stufen voller einzigartiger, taktischer Herausforderungen frei. Kämpfe dich durch den chaotischen Silver Tower durch, den Unterschlupf des grässlichen Gaunt Summoners. Stormcast, Darkoath, Aelves und andere Champions aus den Reichen der Sterblichen wollen den Turm stürmen. Einige von ihnen haben es auf Rache abgesehen, einige auf Ehre und wieder andere auf die Gunst der Götter. Ihnen gegenüber stehen Acolytes, Tzaangors, Daemons und allerlei Monster aus den Legionen des Chaos-Gotts Tzeentch. Nur, wenn sie die Prüfungen des Summoners bestehen, erhalten die Champions die Gelegenheit zur Flucht!“

Warhammer Quest – Silver Tower bietet dabei alles, was man von taktischen Kämpfen erwartet: Spieler können ihre Teams aus verschiedenen Figuren mit besonderen Eigenschaften auswählen, diese mit zig Waffen und Gegenständen ausrüsten und verbessern, und sie dann in rundenbasierten Partien in unterschiedlichen Umgebungen auf die Probe stellen. Perchang gibt an, dass sich mehr als 200 Kämpfe in 25 „einzigartigen Umgebungen“ absolvieren lassen. Zudem gibt es die Möglichkeit, täglich neue Quests wahrzunehmen, um so die eigenen Fähigkeiten stetig zu verbessern und die Langzeitmotivation zu fördern. Für abschließende Eindrücke sorgt der Trailer zu Warhammer Quest – Silver Tower bei YouTube.