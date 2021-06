Warum ein Plugin-Hybrid momentan genau das richtige Auto für mich ist

Seit mittlerweile rund drei Monaten bin ich mit meinem Plugin-Hybrid unterwegs. Ein Skoda Octavia Kombi. Ausgestattet mit ein paar netten Extras, wie beispielsweise dem Panorama-Schiebedach. Aber das ist im Prinzip nur eine Nebensache. Was mich wirklich begeistert, das ist der Hybrid-Antrieb mit Plugin-Technik. Technik, die mich begeistert – aber sicherlich auch nicht für jeden eine Empfehlung ist.

Kurz zusammengefasst: Plugin-Hybride haben einen Elektromotor mit einem Akku, der eine Reichweite von rund 50 Kilometern bietet. Ebenso verfügen sie über einen klassischen Verbrennungsmotor, der im besten Fall nur dann zum Einsatz kommt, wenn der Akku erschöpft ist.

Mit der MySkoda-App habe ich mir mal meine Fahrtenverlauf der letzten drei Monate angesehen, dort kann man sich problemlos anzeigen lassen, wie viel Benzin und Strom verbraucht wurde. Abgesehen von der Fahrt in den Urlaub nach Büsum, einem Wochenende in der Eifel und einem etwas längeren Tagestrip bin ich ansonsten nahezu ausschließlich elektrisch gefahren. Das macht nicht nur sehr viel Spaß, sondern schont auch die Umwelt und den Geldbeutel.

Zu 90 Prozent wird der Akku meines Skoda Octavia in der heimischen Garage geladen, der Strompreis beträgt hier knapp 25 Cent pro Kilowattstunde. Die Stromkosten für 100 Kilometer liegen damit bei rund 6,50 Euro. Der Verbrauch mit einem Verbrennungsmotor dürfte bei einem Kombi dieser Klasse bei rund 6 bis 7 Litern liegen, bei einem Benzinpreis von 1,45 bis 1,55 Euro kommt man auf 100 Kilometer gerechnet auf grob 10 Euro.

Das ist aber längst noch nicht alles. Auch wenn man mittlerweile immer seltener kostenlos an öffentlichen Ladesäulen Strom tanken kann, lohnt es sich gerade in Innenstädten doch, eine dieser Säulen anzusteuern. Oftmals zahlt man dort nämlich keine Parkgebühren, sondern nur die Stromkosten. Diese sind dann zwar etwas höher als Zuhause. Insgesamt zahlt man aber deutlich weniger, als wenn man ins Parkhaus fahren würde.

Diese App-Funktion sollte Skoda noch verbessern

Für unseren Alltag ist der Plugin-Hybrid jedenfalls perfekt geeignet. Wir fahren selten Strecken, die länger als 25 oder 30 Kilometer sind. Gleichzeitig müssen wir uns keine Gedanken darüber machen, wie wir bis an ein weiter entferntes Ziel gelangen – gerade mit einem Kleinkind stelle ich mir das sehr nervig vor. Wer will schon auf dem Weg in den Urlaub die nächste Ladesäule ansteuern und dort 45 Minuten „tanken“, wenn das Kind gerade eingeschlafen und die Autobahn frei ist?

Nur an der MySkoda-App muss der Hersteller noch ein wenig arbeiten. Mir ist es nun schon zwei Mal passiert, dass die Anwendung nicht mehr starten wollte und ich sie neu aus dem App Store laden musste. Auf den ersten Blick praktische Funktionen, wie etwa die Fernsteuerung von Heizung oder Klimaanlage, könnten durchaus noch praktischer sein. So kann man zwar eine Zieltemperatur einstellen, sobald diese erreicht ist, wird die Klimaanlage aber wieder ausgeschaltet. Wenn man erst eine halbe Stunde später zum geparkten Auto zurückkehrt, ist das im Zweifel schon wieder brütend heiß. Gerne würde ich eine Zeitspanne oder eine Uhrzeit angeben, bis zu der die Temperatur gehalten wird.

Insgesamt lautet meine Empfehlung: Wenn ihr eine Möglichkeit habt, einen Plugin-Hybrid Zuhause an einer Wallbox oder einer Steckdose aufzuladen, und ihr im Alltag maximal einen Radius von 25 bis 30 Kilometern habt, dann ist dieses Antriebskonzept in den nächsten Jahren wohl die beste Wahl – denn gleichzeitig bleibt ihr flexibel und könnt längere Strecken ganz klassisch zurücklegen. Schaut euch einfach mal einen Plugin-Hybrid an, mittlerweile gibt es ja bei quasi jedem Hersteller entsprechende Modelle.