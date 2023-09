Was bringt Matter bei ausgereiften Smart Home Geräten?

Letztes Jahr im November fiel der Startschuss des neuen Smart Home Standards Matter. Schon damals hat man immer wieder betont, dass es eine lange Reise werden würde. Bis die ganze Geschichte in Schwung kommt, scheint es aber doch länger zu dauern, als viele von uns gedacht haben.

Die generelle Idee ist auch ein knappes Jahr nach dem Start weiterhin lohnenswert und für einige Geräte hat Matter auch schon sehr positive Auswirkungen. Insbesondere die bisher auf Apple Home beschränkten Geräte von Eve Systems profitieren sehr von der Matter-Tauglichkeit, immerhin lassen sie sich so erstmals mit Amazon Alexa oder Google Assistant verbinden und steuern.

Es gibt aber auch Geräte, bei denen Matter bisher nicht den großen Unterschied macht. Nämlich genau immer dann, wenn ohnehin schon viele Smart Home Systeme unterstützt wurden, beispielsweise bei den Lichtlösungen Nanoleaf, Twinkly oder auch Philips Hue. Diese sind ohnehin schon mit allen großen Anbietern kompatibel und profitieren nicht direkt von Matter.

Philips Hue rollt offiziell Matter-Unterstützung aus

Trotzdem hat Philips Hue jetzt damit begonnen, die Matter-Unterstützung auszurollen. Es gibt aus meiner Sicht aktuell aber nur wenige Gründe, von den bestehenden Integrationen auf den neuen Standard zu wechseln, der in diesem Fall keinen echten Mehrwert bietet.

Die echten Vorteile der Matter-Integration kann man an zwei Fingern abzählen: Dank Matter kann mehr als eine Hue Bridge mit Alexa gekoppelt werden. Außerdem können Drittanbieter-Leuchtmittel ohne Umwege in HomeKit gesteuert werden. Das sind beides aber wohl eher „zufällige“ Vorteile statt geplanter Funktionen.

Matter braucht noch mehr Geräte

Richtig an Fahrt aufnehmen wird Matter wohl erst dann, wenn endlich mehr Geräte hinzugefügt werden. Genauer gesagt solche Geräte, die bisher nicht unbedingt für ihre smarten Integrationen bekannt waren oder zumeist auf Hersteller-eigene Lösungen gesetzt haben.

In dieser Hinsicht gibt es tatsächlich gute Nachrichten: Mit Matter 1.2 sollen Haushaltsgeräte zum Smart Home Standard hinzugefügt werden. Und mit dem Status von Geräten wie Waschmaschine, Trockner oder Geschirrspüler könnte man dann ja doch schon spannende Dinge anstellen – und wenn es nur eine Push-Mitteilung nach Arbeitsende ist.

Zum aktuellen Zeitpunkt und am Beispiel Philips Hue muss ich aber sagen: Ich sehe noch keine Grund, laufende Systeme auf Teufel kommt raus mit einem neuen Standard verknüpfen zu wollen, der sich erst einmal richtig etablieren muss. Vielleicht liege ich aber auch vollkommen falsch und habe irgendwas übersehen? In jedem Fall freue ich mich über eure Erfahrungen mit Matter in den Kommentaren.