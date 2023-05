watchOS 10: Neues Design mit Fokus auf neue Widgets

Neben iOS 17 für das iPhone und iPadOS 17 für das iPad, wird Apple Anfang Juni auch watchOS 10 für die Apple Watch vorstellen. Vor einigen Tagen haben wir schon berichtet, dass es sich hier laut Apple-Experte Mark Gurman um das größte watchOS-Update seit 2015 handeln soll. Nachdem er damals Details hat vermissen lassen, bietet Gurman in seinem neusten Power On-Newsletter jetzt neue Infos.

„Der Plan ist es, den Nutzern die Möglichkeit zu geben, durch eine Reihe von verschiedenen Widgets zu scrollen – für Aktivitätsverfolgung, Wetter, Börsenticker, Kalendertermine und mehr – anstatt sie Apps starten zu lassen“, sagt Gurman. Die neue Schnittstelle wird als Overlay für jedes beliebige Zifferblatt verfügbar sein“, heißt es in dem Bericht.

In diesem Zusammenhang sagt Gurman auch, dass Apple darüber nachdenkt, die Funktion der Digitalen Krone der Apple Watch zu ändern. In der aktuellen Version von watchOS führt das Drücken der Digital Crown zum Startbildschirm der Apple Watch. In watchOS 10 testet Apple jedoch, dass die Krone stattdessen die neue Widgets-Oberfläche öffnet.