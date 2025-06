Werbespot für Mac im Studium: Apple entfernt grundlos den Clip bei YouTube

Am Freitag der vergangenen Woche hat Apple einen neuen Werbespot online gestellt, der unter anderem über den eigenen YouTube-Kanal von Apple veröffentlicht wurde. Das vorherrschende Thema: Studierende, die damit kämpfen, ihre Eltern vom Kauf eines Macs für das Studium zu überzeugen. Apple wollte mit diesem Werbespot aufzeigen, warum ein Mac im Studium ein wichtiges Werkzeug sein kann.

Inhalt des Spots war auch eine individuell anpassbare Präsentation im Keynote-, PowerPoint- und Google Slides-Format, die aus insgesamt 81 Folien besteht und auf der englischsprachigen Education-Website von Apple heruntergeladen und im Anschluss mit eigenen Angaben wie Namen und weiteren Details bearbeitet werden kann. Die Präsentation enthält zumeist ironische Kommentare, aber führt auch einige Vorteile eines Macs, beispielsweise die Mobilität, auf.

Passend zur Präsentation hat Apple auch ein zugehöriges YouTube-Video veröffentlicht, das den Komiker Martin Herlihy zeigt, wie er Highschool-Schülern und -Schülerinnen zeigt, wie sie die Apple-Präsentation bestmöglich nutzen können. Das rund siebenminütige Video, das passend zur jährlichen „Back to School“-Promo-Woche von Apple herausgegeben wurde, wurde in mehrere Kapitel aufgeteilt – und ist nun nicht mehr bei YouTube verfügbar.

„Convince Your Parents To Get You A Mac“ wurde auf „privat“ gestellt

Das Video mit dem Titel „Convince Your Parents To Get You A Mac“ wurde von Apple mittlerweile auf „privat“ gesetzt und ist für die Öffentlichkeit demnach nicht mehr zugänglich. Auch die Sonderseite mit dem gleichen Namen ist auf der Apple-Website versteckt worden, nachdem man selbige zu Beginn dieses Monats noch prominent beworben hatte.

Eine Stellungnahme von Apple gibt es zu dieser Angelegenheit bisher nicht, so dass nicht bekannt ist, warum genau die Werbe-Kampagne nun eingestampft wurde. iTopNews vermutet, dass es wohl „in kürzester Zeit zu viel negatives Feedback“ gegeben haben könnte: „In sozialen Medien bezeichneten einige Nutzer die Werbung als peinlich. Andere fanden ihn aber lustig“. Bereits in der Vergangenheit hatte Apple eigene YouTube-Werbung nach negativen Reaktionen entfernen lassen.

Fotos: Apple.