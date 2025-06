Markenrechtsstreit: OpenAI entfernt Ankündigung von Jony Ive-Kooperation

Erst Ende Mai hat das KI-Unternehmen OpenAI bekanntgegeben, das Hardware-Startup „io“ zu übernehmen – ein Unternehmen, das in den vergangenen zwei Jahren unter der Leitung von Apple-Designlegende Jony Ive und OpenAI-CEO Sam Altman im Verborgenen entwickelt wurde. Der reine Aktiendeal bewertet das Unternehmen laut Wall Street Journal mit 6,5 Milliarden US-Dollar. Mit der Übernahme wird Ive künftig gemeinsam mit seiner Designfirma LoveFrom die kreative Ausrichtung und Produktgestaltung von OpenAI verantworten.

Die Übernahme könnte OpenAI helfen, im Hardwarebereich direkt mit Apple zu konkurrieren. Apple selbst hat in den letzten Jahren Mühe, bei KI-Technologien mit Konkurrenten wie Google oder OpenAI Schritt zu halten. Nach Bekanntwerden des Deals fiel die Apple-Aktie um 2 Prozent. Das io-Team – rund 55 Ingenieure, Forscher und Produktentwickler, viele davon mit Apple-Vergangenheit – wechselt vollständig zu OpenAI, darunter auch namhafte Designer wie Scott Cannon, Evans Hankey und Tang Tan. Ive bleibt weiterhin Chef seiner unabhängigen Designfirma LoveFrom.

Klage von weiterem KI-Unternehmen namens IYO Inc.

Nun gibt es allerdings gleich Ärger für die geplante Kooperation zwischen OpenAI und io: Wie Bloomberg berichtet, wurde die Ankündigung des Deals mit Jony Ive, inklusive Marketingmaterialien und Videos im Zusammenhang mit der Partnerschaft von der OpenAI-Website entfernt. Laut Sprechern von Ive und OpenAI wurden die öffentlich zugänglichen Materialien aufgrund eines Markenrechtsstreits zurückgenommen.

Dafür hatte ein weiteres KI-Unternehmen namens IYO Inc. gesorgt, das laut Bloomberg in der vergangenen Woche Klage eingereicht habe. Ein Richter erwäge, OpenAI die Verwendung des Namens IO zu untersagen. „Dies ist eine völlig unbegründete Klage, gegen die wir uns energisch wehren werden“, ließ ein Sprecher von Ive am Sonntag mitteilen. Nachdem die entsprechenden Inhalte am Sonntag nicht mehr auf der Website von OpenAI verfügbar waren, mehrten sich in sozialen Medien Spekulationen über eine Panne in der Vereinbarung zwischen OpenAI und io.

Foto 2: OpenAI.