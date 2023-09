„Wo ist Wanda?“: Erste deutschsprachige Produktion landet bei Apple TV+

Apple hat am gestrigen Donnerstag seine erste deutschsprachige Serie für Apple TV+ angekündigt. Die achtteilige dunkle Komödie „Wo ist Wanda?“ wurde von UFA Fiction produziert und setzt auf Heike Makatsch („Love Actually“, „Hilde“) und Axel Stein („The Vault“, „Not My Day“) in den Hauptrollen. Auch die mehrfach preisgekrönte Schauspielerin Lea Drinda („Der Greif“, „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“), Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski („Willkommen in Deutschland“, „Nightlife“), Devid Striesow („Im Westen nichts Neues“, „Ich bin dann mal weg“) und Joachim Król („Gloomy Sunday“, „Mack the Knife“) sind mit an Bord.

„Wo ist Wanda?“ erzählt die Geschichte von Dedo und Carlotta Klatt, die Monate nach dem Verschwinden ihrer Tochter verzweifelt nach ihr suchen. Als die Polizei sie nicht finden kann, nehmen sie die Sache selbst in die Hand und entdecken, dass hinter verschlossenen Türen keiner ihrer Nachbarn der ist, der er vorgibt zu sein.

Apple beschreibt den Plot der neuen Serie mit den folgenden Worten:

„Wie weit würden Sie gehen, um Ihr Kind zu retten? Für Carlotta (Makatsch) und Dedo (Stein) ist die Antwort klar. Bis vor kurzem waren sie eine ganz normale Familie, doch nachdem sie vergeblich darauf gewartet haben, dass die Polizei ihre 17-jährige Tochter Wanda (Drinda) zurückbringt, die vor Monaten spurlos verschwunden ist, nehmen sie die Sache nun selbst in die Hand. Mit Hilfe ihres technisch versierten Sohnes Ole, der ihnen bei der Beschaffung von Überwachungsgeräten hilft, verkleiden sie sich als Angestellte eines Elektrounternehmens und verwanzen zunächst ihre Nachbarschaft und dann den halben Vorort, um herauszufinden, dass hinter verschlossenen Türen keiner ihrer Nachbarn der ist, der er vorgibt zu sein.“

Regie führen die Filmemacher Christian Ditter („How to be Single“, „Love, Rosie“, „Girlboss“, „Biohackers“) und der mehrfache Preisträger Tobi Baumann („Faking Hitler, “ „Pastewka“, „Die Wespe“). „Wo ist Wanda?“ wurde von UFA Fiction, einem Fremantle-Unternehmen, für Apple TV+ produziert. Ein genaues Startdatum für die deutschsprachige Serie wurde bisher von Apple noch nicht kommuniziert. Apple TV+ kann weiterhin sieben Tage lang kostenlos ausprobiert werden und kostet im Anschluss 6,99 Euro im Monat.