Wreckfest: Demolition Derby-Alternative landet im App Store

Erinnert ihr euch noch an die glorreichen Autorennen in Demolition Derby, die mehr oder weniger in totaler Zerstörungswut ausarteten? Wenn ihr euch für Spiele dieses Genres begeistern könnt, wartet nun mit Wreckfest (App Store-Link) eine Neuerscheinung ganz in eurem Sinne auf euch. Wreckfest ist als Premium-Game für iOS und iPadOS erschienen und kostet einmalig 11,99 Euro im deutschen App Store. Das Spiel ist 1,5 GB groß und benötigt zudem iOS/iPadOS 14.0 oder neuer auf dem Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung ist zum Start gleich mit an Bord.

Die mobile Version von Wreckfest wurde von HandyGames in den App Store gebracht und ließ sich zuvor auch vorbestellen. Für Android startete die Reservierungs-Option sogar schon etwas eher, seinerzeit wurde eine Veröffentlichung am 15. November 2022 in Aussicht gestellt. Dieses Datum hat das Entwicklerteam nun eingehalten, nachdem das Release zeitweise nach hinten verschoben wurde. So berichtet HandyGames auch bei Twitter.

Vor der Veröffentlichung für iOS und iPadOS war Wreckfest auch schon für die Nintendo Switch erhältlich, dort kostet die Konsolenversion allerdings auch ganze 39,99 Euro im Nintendo eShop. Im App Store heißt es zur Neuerscheinung:

„Auf dem ultimativen Autospielplatz lässt du Gummi brennen und Metall zerbersten! Wreckfest platzt fast vor Upgrades und Anpassungsmöglichkeiten. Ob du dich nun mit verstärkten Stoßfängern, Überrollkäfig, Seitenprotektoren und vielem mehr auf das nächste Demolition Derby vorbereitest, oder deinen Wagen mit leistungssteigernden Teilen wie Luftfiltern, Nockenwellen und Kraftstoffanlagen auf ein Banger Race einstellst: Wreckfest zählt zu den besten kampfbetonten Motorsportspielen da draußen.“

Wie TouchArcade berichtet, scheint es derzeit noch bei einigen Spielern und Spielerinnen ein Server-Problem zu geben, an dessen Behebung HandyGames arbeitet. Laut den Beiträgen im TouchArcade-Forum ist die aktuelle Lösung die Verwendung des Flugzeugmodus. Für weitere abschließende Eindrücke sorgt der YouTube-Trailer zur mobilen Version von Wreckfest.