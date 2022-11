Netflix: Neue Geräteverwaltung und neues Spiel IMMORTALITY starten

Netflix hat neue Funktionen freigeschaltet, die das eigene Konto sicherer machen. So gibt es fortan eine Übersicht aller Zugriffe und Geräte. Angezeigt wird das Gerät, das Profil sowie das Datum. Gleichzeitig gibt es einen ungefähren Standort. Wer sich zum Beispiel am Hotel-TV angemeldet, aber nicht mehr abgemeldet hat, kann so das Gerät schnell aus der Ferne ausloggen.

Heute führen wir die Verwaltung von Zugriff und Geräten ein. Mit dieser Funktion in den Kontoeinstellungen können Mitglieder problemlos die Geräte anzeigen, die zuletzt über das Konto gestreamt haben, und sich mit nur einem Klick aus bestimmten Geräten ausloggen. Diese häufig gewünschte Funktion, die die Verwaltung der Kontosicherheit erleichtert, ist nun für alle Mitglieder weltweit über das Internet, iOS und Android verfügbar.

IMMORTALITY neu bei Netflix Games

In diesem spannenden interaktiven Spiel des renommierten Spieledesigners Sam Barlow, Schöpfer von Her Story und Telling Lies, verschwindet ein Filmstarlet ohne jede Spur – ihre Filme wurden nie veröffentlicht.

Finde heraus, was es mit ihren verlorenen Werken auf sich hat, um die Geheimnisse hinter ihrem Verschwinden zu lüften. Was geschah mit Marissa Marcel? Die gut aussehende junge Schauspielerin mit Talent und Anziehungskraft war drauf und dran ein Star zu werden – bis sie wie vom Erdboden verschluckt verschwand. Nun musst du das Puzzle zusammensetzen, um die Wahrheit hinter diesem düsteren Kapitel der Hollywood-Geschichte zu enthüllen.

Faszinierende Tatsache: Der IMMORTALITY-Regisseur Sam Barlow ließ sich gleichermaßen von klassischen Videospielen wie von Filmen beeinflussen. Die Idee des Zurückspulens von Filmausschnitten ist vergleichbar mit dem Nach-links-Laufen in einem Mario-Spiel, während die Technik des Anhaltens und Heranzoomens an ein Objekt etwas ist, das Barlow mit „Bullet-Time-Headshots“ in einem Ego-Shooter vergleicht.