Yale Smart Cabinet Lock: Neues Möbelschloss mit HomeKit jetzt erhältlich

Die Weihnachtszeit naht, und damit auch der Kauf von Geschenken für die Lieben. Wenn die Kinder dann einmal wieder zu neugierig werden und sich in den eigenen vier Wänden auf die Suche nach ihren Präsenten machen, empfiehlt sich eine Lösung wie das kürzlich vorgestellte Möbelschloss Yale Smart Cabinet Lock. Auch der Verschluss von wichtigen Dokumenten, Reinigungsmittel, Alkohol oder Medikamenten ist so möglich.

Die Neuerscheinung wurde bereits Anfang September dieses Jahres vom Hersteller angekündigt, eine Verfügbarkeit sollte ab Oktober gegeben sein. Mit ein wenig Verzögerung hat es das smarte Möbelschloss von Yale aber nun doch in den Handel geschafft. Das Yale Smart Cabinet Lock ist ab sofort im herstellereigenen Webshop zum Preis von 54,99 Euro bei kostenlosem Versand erhältlich. Das sind die Features der Neuerscheinung:

In-App-Kontrolle: Über die Yale Access App kannst du deinen Schrank jederzeit flexibel ver- und entriegeln und überprüfen, ob er geöffnet oder geschlossen ist. Aktiviere die automatische Verriegelung, um sicherzustellen, dass dein Schranktür immer sicher verschlossen ist.

Über die Yale Access App kannst du deinen Schrank jederzeit flexibel ver- und entriegeln und überprüfen, ob er geöffnet oder geschlossen ist. Aktiviere die automatische Verriegelung, um sicherzustellen, dass dein Schranktür immer sicher verschlossen ist. Gästeverwaltung: Mit der Yale Access App kannst du Personen, denen du vertraust, dauerhaften oder vorübergehenden Zugang zu deinem Schrank oder Schublade gewähren – egal wo du bist.

Mit der Yale Access App kannst du Personen, denen du vertraust, dauerhaften oder vorübergehenden Zugang zu deinem Schrank oder Schublade gewähren – egal wo du bist. Intelligente Alarme: Lasse dich benachrichtigen, wenn jemand deinen Schrank entriegelt oder wenn er offen gelassen wurde, und überprüfe den Status mit der Yale Access App.

Lasse dich benachrichtigen, wenn jemand deinen Schrank entriegelt oder wenn er offen gelassen wurde, und überprüfe den Status mit der Yale Access App. Aktivitäts-Feed: Verfolge die Aktivitäten und du weißt immer, wer dein Smart Cabinet Lock aufgeschlossen hat – mit einem 24/7-Aktivitäts-Protokoll in der Yale Access App.

Verfolge die Aktivitäten und du weißt immer, wer dein Smart Cabinet Lock aufgeschlossen hat – mit einem 24/7-Aktivitäts-Protokoll in der Yale Access App. Funk-Kommunikation zwischen Smart Cabinet Lock und Smartphone: Bluetooth 4.2 direkt – oder über Bluetooth und WLAN, wenn eine Yale Connect Wi-Fi Bridge gekoppelt ist.

Bluetooth 4.2 direkt – oder über Bluetooth und WLAN, wenn eine Yale Connect Wi-Fi Bridge gekoppelt ist. Zwei-Faktor-Sicherheit: Dein Yale Access Konto ist mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt, d.h. zusätzlich zu deinem Passwort überprüft das System deine Identität anhand einer E-Mail oder einer Telefonnummer.

Das in weißer Farbe erhältliche Yale Smart Cabinet Lock ist nur 60 Gramm leicht und benötigt zum Betrieb eine 3V CR2-Batterie. Bei normalem Betrieb soll diese etwa ein Jahr lang halten, ehe sie gewechselt werden muss. Das Möbelschloss lässt sich völlig unsichtbar in so gut wie allen Schränken mit Einzel- oder Doppeltüren montieren.

Hat man bereits die Yale WLAN Connect Bridge installiert, kann auch eine Integration von Apples HomeKit, Amazon Alexa und dem Google Assistant für eine Sprachsteuerung genutzt werden. Die Yale Access App (App Store-Link) ermöglicht die Einrichtung des Geräts und steht kostenlos im deutschen App Store zum Download zur Verfügung.