Zookeeper World: Neues Match3-Game jetzt bei Apple Arcade erschienen

Die „Zookeeper“-Spielereihe ist bekannt und beliebt. Laut Aussagen der Entwickler von Kiterestu spielen mehr als 30 Millionen Menschen auf der ganzen Welt die Zookeeper-Games. Mit Zookeeper World (App Store-Link) ist nun ein weiterer Teil der Puzzle-Reihe exklusiv für Apple Arcade erschienen. Der Download kann wie immer auf iPhones, iPads, Macs und das Apple TV erfolgen und erfordert dafür ein Apple Arcade-Abo, das mit 4,99 Euro/Monat zu Buche schlägt. Erforderlich ist darüber hinaus auch 227 MB an freiem Speicherplatz und iOS 13.0 oder neuer. Auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden.

In Zookeeper World setzen sich Spieler und Spielerinnen mit zahlreichen Match-3-Rätseln auseinander und sammeln dabei Münzen ein. Mit diesem gewonnenen virtuellen Geld können sie Tiere, Ausstattung und Pflanzen für den stets zu erweiternden Zoo freizuschalten – und damit auch mehr Besucher anzulocken. Der Zoo lässt sich individualisieren, ebenso wie die Tiere, die mit einzigartigen Eigenschaften ausgestattet werden können.

„Dein Zoorang wird immer besser, je mehr Anfragen du von diesen Besuchern und dem Boss erfüllst. In kurzer Zeit wirst du deinen Zoo mit unterschiedlichen Designs und Dekorationen erweitern und personalisieren! Du könntest auf eine Entenfamilie oder einen Kaliko stoßen oder sogar in einem UFO herumcruisen! Es gibt so viele Wege, die Dinge interessant zu gestalten! Garantierter Nervenkitzel als Zoowärter!“

So beschreibt das Entwicklerteam von Kiterestu die eigene Neuerscheinung für Apple Arcade. Auch bei den Match3-Leveln gibt es jede Menge Abwechslung, damit es den Puzzle-Fans nicht langweilig wird. Variationen wie „Alles auf einen Schlag-Herausforderung“, in der man alle Tiere in einem Zug anpassen muss, oder die „Mech-Boss-Herausforderung“, bei der man Bosskämpfe ausführen muss, gehören zu Zookeeper World dazu – das Ganze natürlich ohne jegliche In-App-Käufe, Wartezeiten oder zusätzliche Abonnements. Wer sich für Match3-Games begeistern kann und ein niedlich-buntes Gameplay schätzt, ist bei dieser Arcade-Neuerscheinung genau an der richtigen Adresse.