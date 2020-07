ADAC Fahr + Spar: App belohnt umsichtige Autofahrer

Autofahrer sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst, die hinter dem Steuer sitzen. Da gibt es die Vorsichtigen, die Unsicheren, die Aufmerksamen, die Reaktionsschnellen, die Zügigen, die Drängelnden, die Cholerischen oder die Raser. Warum sollten also nicht die Autofahrer profitieren, die den Verkehr nicht mutwillig gefährden und für ihre umsichtige Fahrweise belohnt werden?

Diese Frage hat sich auch der ADAC gestellt. Kunden der eigenen ADAC Autoversicherung können daher ab sofort mit der ADAC Fahr + Spar App (App Store-Link) ein Telemetrik-Feature nutzen und so bis zu 30 Prozent günstigere Prämien “einfahren”. Die App ist kostenlos für das iPhone verfügbar und benötigt neben iOS 11.0 oder neuer auch mindestens 87 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Alle Inhalte können in deutscher Sprache genutzt werden.

“Fahr + Spar ist der clevere Telematik-Baustein für jeden Autofahrer mit einer ADAC Autoversicherung. Die App zeichnet deine Fahrten auf und analysiert diese anhand von mehreren Kriterien wie Beschleunigung, Brems- und Kurvenfahrverhalten, Geschwindigkeit, Tag/Zeit und Straßenart. Auf diese Weise bestimmst du am Ende selbst, wie viel du sparst. Denn je vernünftiger dein Fahrstil ist, desto höher wird dein Bonus und damit deine Beitragsrückzahlung. Die App ist natürlich kostenlos.”

Mit diesen Worten beschreibt der ADAC die eigene Fahr + Spar-App im App Store. Den ersten Bonus, genauer gesagt ein Rabatt von 10 Prozent, soll man bereits nach den ersten 100 gefahrenen Kilometern erhalten. Im Verlauf des Beitragsjahres kann dann bei entsprechender Fahrweise sogar bis zu 30 Prozent möglich gemacht werden. Über einen separat verschickten kostenlosen Bluetooth-Empfänger, der ins Auto gelegt wird, wird gewährleistet, dass der Fahrer auch wirklich im versicherten Auto sitzt. Wer eine wilde Fahrweise pflegt, muss übrigens keine Repressalien fürchten: Der Versicherungsbeitrag wird dadurch nicht erhöht.

Darüber hinaus können in der ADAC Fahr + Spar-App auch weitere Features genutzt werden. Dazu zählt ein Fahrtenbuch, eine “Finde mein Auto”-Funktion, das Anlegen von weiteren Fahrern und Fahrzeugen, das Einstellen eines Fahrzeugprofils und eine Option für eine Kfz-Schadensmeldung. Auch datenschutztechnisch hat man sich Gedanken gemacht: “Deine Daten sind bei uns stets in sicheren Händen”, heißt es vom ADAC. “Wir behandeln sie nach den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes und geben sie nicht an andere, z.B. die Polizei, weiter.”

Die Daten werden anonymisiert erfasst und können keinem Fahrer zugeordnet werden. Auch für die Schadensregulierung spielen die Daten keine Rolle. Weitere Infos zur App gibt es auch auf der Website des ADAC, sowie in einem kleinen YouTube-Video unter dem Artikel.

Wir sind gespannt auf eure Meinungen zu diesem interessanten Thema: Würdet ihr die App oder andere Dienste eures Versicherers nutzen, um Versicherungsbeiträge einzusparen?