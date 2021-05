Aiibot A500: Großer Luftreiniger für bis zu 120m² im Test

Luftreiniger sind in der Corona-Zeit sicherlich zuhauf verkauft worden. Gut gelüftete Räume tragen einen großen Beitrag dazu bei, dass man sich hoffentlich nicht ansteckt. Doch Luftreiniger helfen auch bei Gerüchen, Pollen und mehr. Heute möchte ich gerne den Aiibot A500 vorstellen, der seit ein paar Wochen bei mir im Einsatz ist.

Und der Aiibot A500 ist ein besonders großer Luftreiniger, der bis zu 120m² effektiv bearbeiten kann. Der CADR-Wert (Durchgangswert für saubere Luft) liegt bei 450m³ pro Stunde und gibt an, wie viel Raumluft gefiltert werden kann. Je höher der Wert, desto stärker die Leistung des Luftreinigers.

Der Aiibot A500 ist 33 x 33 x 60,8 Zentimeter groß und wiegt dabei 9,46 Kilogramm. Gefertigt ist der Luftreiniger aus Plastik, das allerdings gut verarbeitet wurde. Oben befinden sich die Lüftungsschlitze sowie ein beleuchtetes Touch-Display. Gleichzeitig ist der obere Ring beleuchtet und kann die Luftqualität entsprechend farblich anzeigen. Grün steht für eine gute Raumluft, Gelb und Rot weisen auf eine schlechte Qualität hin.

Das Display selbst lässt Fingerabdrücke gut sichtbar zurück, aber das stört mich gar nicht. Mit einfachen Touch-Klicks könnt ihr über das Display zum Beispiel den Sleep- oder Automatik-Modus aktivieren, einen Sleep-Timer starten oder die Geschwindigkeit manuell einstellen. Das ganze funktioniert auch ohne App.

Fernsteuerung per App und Alexa

Ihr könnt den Aiibot A500 in der TuyaSmart-App (App Store-Link) einrichten und steuern. Hier wird ein Benutzerkonto vorausgesetzt, ihr benötigt lediglich eine E-Mailadresse. In der App wird in einer netten Grafik inklusive Animation die aktuelle Luftqualität angezeigt, ebenso könnt ihr die Außentemperatur einsehen, die über das Internet abgerufen wird.

Am unteren Rand findet ihr auch hier Knöpfe, um den Luftreiniger zu steuern. Ihr könnt ihn an- und ausschalten, den Modus wählen, die Lüftergeschwindigkeit justieren oder auf weitere Einstellungen zugreifen. Unter anderem gibt es eine Kindersicherung, die das Display deaktiviert, ebenso kann ein Sleep-Timer gestellt werden.

Da ihr den Aiibot über die TuyaSmart-App mit dem eigenen WLAN verbunden habt, könnt ihr über die App auch aus der Ferne auf den Luftreiniger zugreifen und Einstellungen tätigen. Im Sleep-Modus ist der Aiibot übrigens nur 20 dB laut und schaltet das Display und den Leuchtring aus. Im stärksten Modus erreicht man schnell um die 90 dB. Der Automatik-Modus bietet sich für den Alltag an: Der Luftreiniger schaltet so bei Bedarf eine Stufe höher und regelt die Geschwindigkeit immer automatisch.

Großer Filter mit speziellen Eigenschaften

Ein Luftreiniger muss einen guten Filter im Einsatz haben. Und aufgrund der Größe des Luftreinigers selbst kommt hier auch ein großer Filter mit mehreren Schichten zum Einsatz. Es gibt einen Vorbilder, der große Partikel wie Staub oder Tierhaare filtert. Der HEPA-H13 Filter kümmert sich um Feinstaub, Allergene, Schimmel oder auch Pollen. Der Aktivkohlefilter filtert zum Beispiel Zigarettenrauch oder Küchengeruch. Hinzu kommt noch ein Kältekatalysator, der schädliche Gase wie Formaldehyd oder Benzol absorbieren kann.

Der Filter sollte nach circa 2.000 Stunden aktiver Arbeit ausgetauscht werden. Der Aiibot macht auf den Tausch aufmerksam, ein neuer Filter kostet 49,99 Euro. Danach könnt ihr entweder die Taste auf dem Display drücken oder in der App bestätigen, dass ihr einen neuen Filter eingesetzt habt.

Aiibot A500 macht einen guten Job

Insgesamt bin ich mit dem Aiibot A500 sehr zufrieden. Der Luftreiniger macht genau das was er soll: Die Luft reinigen. Allergiker freuen sich sicherlich über saubere Luft, aber auch im Alltag macht sich ein Luftreiniger positiv bemerkbar. Das Design ist schlicht, die Handhabung einfach. Die App ist nicht zwingend notwendig, fungiert aber als Fernbedienung. Als kleines Extra kann man den Luftreiniger auch per Alexa starten oder stoppen.

Der Aiibot A500 kostet 269,99 Euro, kann mit den oben genannten Gutscheinen aber aktuell für 239,99 Euro gekauft werden – mit dem gesparten Geld könnt ihr euch zum Beispiel einen neuen Filter etwas günstiger kaufen.