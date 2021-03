Airfryer XL Essential Connected: Bald mit App-Anbindung

In der Vergangenheit habe ich schon mehrfach über den Philips Airfryer berichtet und musste mich immer wieder erklären, warum ich den Küchenhelfer hier auf appgefahren.de vorstelle. Bisher gab es nämlich nur eine Rezepte-App für die Heißluftfritteuse, aber keine direkte Anbindung an iPhone oder iPad. Mit dem neuesten Modell von Philips ändert sich genau das.

Wobei die erste Frage meiner Frau eine ganz andere war: Gibt es den Airfryer jetzt auch in Weiß? Da musste ich sie leider enttäuschen. Auch der neue Philips Airfryer XL Essential Connected ist nur in Schwarz erhältlich. Aber wie es der Name schon sagt, gibt es nun eine direkte App-Anbindung.

Rezepte können Einstellungen direkt an den Airfryer übertragen

Die Integration erfolgt über die bisherige Rezepte-App NutriU. Kocht man nach einem Rezept, übernimmt der AirFryer per Knopfdruck die gewünschten Einstellungen und beginnt automatisch mit der Zubereitung. Praktisch finde ich das bei Rezepten, bei denen in mehreren Schritten mit unterschiedlichen Temperaturen gearbeitet wird.

„Ist der Vorgang beendet, erscheint eine Benachrichtigung auf dem Handy. Auch Gerichte, die nicht in der NutriU App zu finden sind, können in puncto Temperatur und Dauer bequem via App gesteuert werden“, heißt es in einer Pressemitteilung von Philips. „Neben der App-Verbindung verfügt der Airfryer XL Essential Connected über diese sieben Voreinstellungen: Gefrorene Snacks, frische Pommes frites, Fleisch, Fisch, Hähnchenschenkel, gegrilltes Gemüse und Kuchen. Durch die Warmhaltefunktion können die Mahlzeiten auch später zu sich genommen werden.“

Der neue Airfryer XL Essential Connected von Philips wird noch in diesem Monat in den Handel kommen, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 219,99 Euro. Was man allerdings beachten sollte: Der neue Airfryer mit App-Anbindung hat als XL-Variante „nur“ ein Fassungsvermögen von 1,2 Litern, die größten Airfryer XXL bieten 1,4 Liter.