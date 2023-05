Cashinator: Reise- und Haushaltskosten-Manager in Version 5.0 erschienen

Die iOS-App Cashinator (App Store-Link) kümmert sich eigentlich um Gruppenkosten und derer Verteilung. Das ist besonders auf Reisen praktisch, wenn gleich mehrere Personen Ausgaben tätigen, die für die Gemeinschaft sind. So muss man nicht viel rechnen, und die gegenseitigen Bezahlungen werden auf ein Minimum reduziert.

Im Zuge der Coronavirus-Pandemie hat Cashinator aber schon im April 2020 weitere Funktionen eingebaut, um die App auch von zuhause aus nutzen zu können. Der Cashinator verwaltet damit nicht mehr nur Reisen, sondern auch „universelle Gruppen“. Das kann zum Beispiel die WG sein, Haushaltskosten, eigene Projekte und mehr. Gleichzeitig gibt es auch einen „Single User Mode“. Hier könnt ihr eure Ausgaben alleine tracken und könnt so das eigene Geld im Blick behalten.

Cashinator-Entwickler Daniel Mikus hat nun ein weiteres Update für seine praktische Kosten-App im App Store veröffentlicht. Ab sofort ist Cashinator in Version 5.0 erhältlich, die einige spannende Neuerungen und Fehlerbehebungen mit sich bringt. Laut Daniel Mikus wird es mit dem Versions-Update kein Redesign, keine Einbindung von Social Media-Videos und auch kein Zur-Kasse-bitten für neue versteckte Pro-Features geben. Cashinator v5.0 kommt mit einer neuen „Familien & Haushalte“-Funktion, das von vielen Nutzern und Nutzerinnen angefragt wurde. Im Changelog heißt es dazu:

„Endlich könnt ihr Reiseteilnehmer und -teilnehmerinnen eigenen Haushalten oder Familien zuordnen. Das Einzigartige und Erstaunliche an der zunächst unscheinbar klingenden Funktion: Am Ende der Reise ist nur noch maximal eine einzige Zahlung zwischen zwei Haushalten nötig! Das funktioniert ganz ohne aktuell gehypte künstliche Intelligenzen und basiert auf rein klassischer mathematischer Logik, die fleißig im Hintergrund auf deinem Smartphone berechnet wird.

Endlich entfällt das lästige Hin-und-Her-Geschiebe von Geld, etwa vom eigenen Kind an eine Person der befreundeten Familie, obwohl das Kind noch gar nichts zahlen kann. Die Bilanz wird korrekt und gerecht ermittelt, selbst wenn in euern Haushalten unterschiedlich viele Personen leben. Die Geldübergabe zwischen den Familien erfolgt jeweils durch eine ausgewählte Person. Ist die Gruppe nach dem Kassensturz nach möglichst wenigen Zahlungen ausgeglichen, bietet Cashinator euch im Nachgang die Möglichkeit an, auf Wunsch und freiwillig die Schulden auch innerhalb der Familien auszugleichen.“