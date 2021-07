Alto’s Odyssey: Special Edition erscheint am Freitag auf Apple Arcade

Es besteht kein Zweifel daran, dass Alto’s Adventure und Alto’s Odyssey zu meinen absoluten Lieblingen aus dem App Store zählen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich damals mit diesen Titeln verbracht habe. Klar ist aber, dass ich am Freitag einen Abstecher zu Apple Arcade machen werde. Dann nämlich erscheint dort Alto’s Odyssey: The Lost City (App Store-Link).

Als das Team hinter Alto an einer Fortsetzung gearbeitet hat, haben es am Ende nicht alle Ideen in das finale Spiel geschafft. Genau diese Ideen konnten die Entwicklerinnen und Entwickler aber jetzt aufgreifen, als eine Special Edition für Apples Spiele-Dienst Apple Arcade entwickelt werden sollte.

Eine dieser Ideen ist beispielsweise eine vierte Umgebung, die „Lost City“. Sie wird einen Platz neben Wüste, Canyons und Tempeln einnehmen und eine ganz neue Atmosphäre in das Spiel bringen. „Es ist eine sehr lebendige, atmende Stadt“, sagt Designer Harry Nesbitt. „Sie ist keine staubige Ruine oder menschenleere Einöde wie einige der anderen Orte, die wir dargestellt haben. Sie ist pulsierend und lebendig und hat fast eine Partyatmosphäre.“

Grundlegende Spielidee von Alto’s Odyssey bleibt unverändert

Natürlich galt es auch einige Details zu beachten, um das Spielerlebnis besonders ansprechend zu machen. So wollte man beispielsweise verhindern, dass Spieler von einer Sekunde auf die andere von einer verlassenen Wüste in eine belebte Stadt gelangen.

Gespannt bin ich darauf, welche neuen Gameplay-Elemente die neue Umgebungen bringen wird. Genau das war ja bisher eine der großen Stärken von Alto’s Adventure und Alto’s Odyssey: Es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken, selbst wenn man schon einige Tage spielt.

An der grundlegenden Idee wird sich in der Apple Arcade Version „The Lost City“ natürlich nichts ändern: Auch hier werdet ihr mit einem Snowboard über Hügel gleiten, Tricks vollführen und die Gesetze der Schwerkraft brechen, um Missionen zu erfüllen, möglichst weit zu gelangen und neue Highscores aufzustellen.