Amazon testet Audible Plus und Audible Premium Plus in den USA

Wer hierzulande eine Hörbuch- und Podcasts-Flatrate sucht, greift zu Audible. Für 9,95 Euro pro Monat kann man ein Hörbuch ausleihen und anhören. Wer mehr möchte, kann weitere für maximal 9,95 Euro leihen. Zahlreiche Podcasts sind in dem Audible Flexi-Abo enthalten.

In den USA testet man aktuell eine echte Flatrate. Die neue Option Audible Plus soll demnach Zugriff auf ausgewählte Inhalte ermöglichen, also Hörbücher, Originale, Podcasts und mehr. Dann aber kann man so viel hören wie man will. Die monatlichen Kosten liegen bei 7,95 US-Dollar pro Monat.

Gleichzeitig wird das Standardabo in „Audible Premium Plus“ umbenannt und bietet Zugriff auf den Premium-Plus-Katalog. Zudem können US-Nutzer pro Monat ein Hörbuch außerhalb des Katalogs als Inklusivleistung ausleihen. Hier liegt der Preis bei 14,95 US-Dollar pro Monat.

Ob die neue Preisstruktur und die neuen Abo-Optionen auch hierzilande eingeführt werden, ist bislang bekannt. Sobald wir neue Informationen für euch haben, leiten wir sie gerne weiter.