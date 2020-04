„Amnesia: The Dark Descent“ & Crashlands für Windows-Gamer jetzt gratis

Im Epic Games Store gibt es ab heute zwei neue Gratis-Spiele. Wie immer möchten wir diese kurz vorstellen, diesmal sind die Spiele aber nur für Windows-Gamer – eine entsprechende Mac-Version ist nicht mit dabei.

Das Horror-Spiel aus der Ego-Perspektive hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und wurde erstmals im September 2010 veröffentlicht. Amnesia: The Dark Descent benötigt 2 3 GB Speicherplatz und funktioniert mit Windows XP und neuer.

Die letzten noch verbleibenden Erinnerungen verblassen im Dunkel. Du kannst keinen klaren Gedanken fassen. Das einzige, was bleibt, ist das Gefühl, gejagt zu werden. Du musst fliehen. Amnesia: The Dark Descent ist ein Survival-Horror-Spiel aus der Ego-Perspektive. Ein Spiel über das Eintauchen, Entdecken und Durchleben eines Albtraums. Eine Erfahrung, die dir das Blut in den Adern gefrieren lässt. Du schleppst dich durch die engen Gänge, während du in der Ferne ein Schreien hörst. Es kommt näher.