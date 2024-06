Anker Nano Powerbank: Mit USB-C-Kabel für 33,99 Euro als Blitzangebot

Es ist einer meiner Begleiter, wenn ich länger unterwegs bin: Die Anker Nano Powerbank mit eingebautem USB-C-Kabel. So komme ich ganz ohne Steckdose aus und kann mir auch ein Kabel sparen, um unterwegs mein iPhone oder andere Geräte aufzuladen. Derzeit bekommt ihr den praktischen Akku wieder zum Sparpreis.

Wobei das „wieder“ ehrlicherweise nicht ganz korrekt ist, denn in den letzten Monaten hat man die Anker Nano Powerbank eigentlich regelmäßig für 33,99 Euro bekommen. Allerdings meist nur in einer Farbe – und genau das ist beim heutigen Blitzangebot, das nur für begrenzte Zeit gültig ist, anders.

Ihr bekommt die Anker Nano Powerbank jetzt in den Farben Blau, Lila, Schwarz und Weiß für nur 33,99 Euro. Wobei Weiß in diesem Fall wohl eher Gold ist, aber klickt euch am besten auf der Produktseite selbst durch die Varianten und wählt euren Favoriten aus.

Die Anker Nano Powerbank lädt einfach alles auf

Das 215 Gramm leichte und 10,4 x 5,2 x 2,6 große Gadget verfügt zudem über ein integriertes Display. Dort könnt ihr jederzeit den aktuellen Ladezustand und die verbleibende Restlaufzeit anzeigen – sehr praktisch.

Und wenn ihr mal ein Gerät ohne USB-C aufladen wollt, ist das auch kein Problem. Zu diesem Zweck stehen ein freier USB-C-Port und ein USB-A-Anschluss zur Verfügung. Mit dem passenden Kabel kann man dann auch ein Lightning-iPhone aufladen. Hier gibt es nur eine kleine Einschränkung: Nutzt man mehrere Anschlüsse gleichzeitig, reduziert sich die Leistung der Anker Nano Powerbank auf insgesamt 24 Watt.

Was ich sehr klasse finde: Das integrierte Kabel dient nicht nur als kleine Trageschlaufe, sondern kann auch zum Aufladen der Powerbank verwendet werden.

1.953 Bewertungen Anker Nano Powerbank,10.000mAh Powerbank mit eingebautem USB-C Kabel, PD 30W... INTEGRIERTES USB-C KABEL: Nutze das eingebaute USB-C-Kabel, um deine Smartphones, Tablets und Laptops zu laden sowie den Powerbank selbst wieder...

30W BI-DIREKTIONALES LADEN: Booste deine Powerbank in nur 45 Minuten auf 50% oder lade dein iPhone 14 in 30 Minuten auf 50% Akku auf, dank 30W...