Anker Soundcore: Zwei neue Bluetooth-Lautsprecher veröffentlicht

Bei uns in der Redaktion sind schon so einige Bluetooth-Lautsprecher von Anker bzw. der Untermarke Soundcore durch unsere Hände gewandert. Wie bei allen Anker- und Soundcore-Produkten bieten auch diese in fast allen Fällen hervorragende Klangqualität zu einem vergleichsweise günstigen Preis. Mit dem Anker Soundcore 3 und dem Anker Soundcore Motion Boom gibt es nun gleich zwei neue Modelle für verschiedene Einsatzzwecke im Handel.

Den Anfang macht der Anker Soundcore 3, der sich aufgrund seiner kompakten Maße von 17,4 x 6 x 5,7 cm und einem Gewicht von etwa 370 Gramm bestens für Reisen und die Beschallung kleinerer Räume eignet. Die Spezifikationen des Soundcore 3 lesen sich eindrucksvoll: Komplette Wasserdichtigkeit nach IPX7, integrierte Trageschlaufe, eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden mit einer Akkuladung, Aufladen per USB-C, Bluetooth 5.0, Audiotreiber mit Titan-Membran für Höhen von bis zu 40 kHz und verringerter Verzerrung, BassUp-Technologie für besonders starke Bass-Effekte, 20W Leistung, zwei passive Radiatoren, immersiver Stereo-Sound, PartyCast-Feature zum Verbinden von bis zu 100 Lautsprechern, und Equalizer-Klanganpassungen über die Soundcore-App.

Das Design orientiert sich an den Vorgängern dieser Größe von Soundcore im klassischen Brick-Look. An der Oberseite des Lautsprechers finden sich zudem großflächige und gut zu erreichende Bedientasten zum Ein- und Ausschalten, für Bluetooth sowie zum Erhöhen und Verringern der Lautstärke. Auch Status-LEDs sind dort vorhanden. Der Anker Soundcore 3 ist ab sofort zum Preis von 59,99 Euro bei Amazon in der bisher einzig verfügbaren schwarzen Farbvariante inklusive Prime-Versandoption erhältlich.

Wer noch mehr Power benötigt, kann zudem ab sofort auf den Anker Soundcore Motion Boom zurückgreifen. Auch dieser verfügt über nahezu alle obigen Charakteristiken des Soundcore 3, inklusive 24-stündiger Akkulaufzeit, IPX7-Wasserschutz, Bluetooth 5.0, Audiotreiber aus Titan und BassUp-Technologie. Mit einem Gewicht von 2 kg und Maßen von 34,6 x 14,8 x 20 cm ist dieser kleine Powerklotz jedoch deutlich größer und schwerer, und eignet sich aufgrund seines Tragegriffs und der Leistung von 30W vor allem für den Outdoor-Einsatz, beispielsweise im Park, auf Festivals oder auf Baustellen.

Geladen wird der integrierte 10.000 mAh-Akku binnen vier Stunden über ein beiliegendes USB-C-Kabel. Dank des großen internen Akkus kann der Soundcore Motion Boom auch als Powerbank für Smartphones fungieren, um dort für zusätzlichen Saft zu sorgen. Zudem gibt es vier voreingestellte Equalizer-Presets und eine Möglichkeit, für noch mehr Power zwei Motion Boom zu koppeln. Der Soundcore Motion Boom ist ab sofort in schwarzer Farbe zum Preis von 89,99 Euro bei Amazon mit optionaler Prime-Versandmöglichkeit erhältlich.