Microsoft Office jetzt mit nativem Support für Apple Silicon

Nach kurzer Betaphase können jetzt alle Nutzer von Office 365 die optimierten Versionen für Apple Silicon installieren. Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneNote laufen jetzt nativ auf Apple-Geräten mit M1-Chip, natürlich gibt es weiterhin Support für Intel-Macs.

Gleichzeitig hat Microsoft die Office-Suite für macOS Big Sur optimiert und liefert ein neues Design aus. Des Weiteren könnt ihr in Outlook ab sofort auch iCloud Accounts hinterlegen und so all eure Mails über Outlook abrufen.

Die entsprechenden Updates auf Version 16.44 liegen im Mac App Store zum Download bereit. Solltet ihr Office direkt über Microsoft geladen haben, prüft die Updates direkt in der jeweiligen App.