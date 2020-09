App Store-Richtlinien: Entwickler gründen „Coalition for App Fairness“

In den letzten Monaten wurde immer häufiger Kritik an Apples App Store-Richtlinien und dem Umgang mit Entwicklern laut. Alles gipfelte in einem Gerichtsstreit zwischen Apple und Epic Games, die sich gegen das Verbot von Fortnite im App Store wehrten. Nun haben sich zahlreiche große Entwickler zu einer Allianz zusammengeschlossen, der „Coalition for App Fairness“ („Bündnis für App-Fairness“).

Die Non-Profit-Organisation wurde von Epic Games, Spotify und Tile ins Leben gerufen und will die Kräfte bündeln, um Apple bezüglich der App Store-Regularien entgegenzutreten. Die drei Gründungs-Unternehmen der Coalition for App Fairness sind jeweils selbst in Differenzen mit Apple verwickelt. Das Bündnis wirft Apple auf der eigenen Website konkret vor, „Konsumenten zu besteuern“ und „Innovation zu zermalmen“:

„Jeden Tag besteuert Apple die Verbraucher und zermalmt Innovationen. Die Coalition for App Fairness ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die von branchenführenden Unternehmen gegründet wurde, um für Wahlfreiheit und fairen Wettbewerb im gesamten App-Ökosystem einzutreten.“

Zu den bisher beteiligten Entwicklern gehören:

Basecamp

Blix

Blockchain

Deezer

Epic Games

European Publishers Council

Match

News Media Europe

Prepear

ProtonMail

SkyDemon

Spotify

Tile

Das Bündnis fordert zudem aktiv andere Entwickler auf, sich der Allianz anzuschließen. Dazu steht auf der Website ein Formular bereit, das Interessierte ausfüllen und einreichen können. „Dies ist ein offener Aufruf an alle Entwickler, ob groß oder klein, sich uns anzuschließen – und gemeinsam werden wir uns gegen die monopolistische Kontrolle des App-Ökosystems durch Apple wehren“, heißt es dort.

Ein sehr martialischer Aufruf, der zumindest bei mir aufgrund seiner Widersprüchlichkeit sauer aufstößt. Wenn man sich für einen fairen Wettbewerb „im gesamten App-Ökosystem“ einsetzt, sollte man aus eigenen Interessen nicht nur Apple ins Visier nehmen, weil es einfach erscheint, auf den fahrenden Zug aufzuspringen, sondern auch auf Missstände in anderen App Stores aufmerksam machen. Mir scheint, hier schließen sich große Entwickler zusammen, die sich auf Apple eingeschossen haben und den Konzern gebündelt in die Enge treiben wollen.

Was haltet ihr von der „Coalition for App Fairness“? Könnt ihr die Gründung eines solchen Bündnisses nachvollziehen? Wir sind gespannt auf eure Meinungen zu diesem Thema.