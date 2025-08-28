appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 28. August (1 News)

+++ 7:50 Uhr – Amazon: Apple Magic Mouse im Angebot +++
Für nur 65 Euro statt 85 Euro kannst du dir die Apple Magic Mouse kaufen. Es handelt sich um die Variante mit USB-C, wobei sich der Ladeanschluss weiterhin auf der Rückseite befindet.
Apple Magic Mouse: Bluetooth, wiederaufladbar. Kompatibel mit Mac oder iPad; Weiß,...
- Die kabellose und wiederaufladbare Magic Mouse hat eine verbesserte Unterseite, die sie leicht über deinen Schreibtisch gleiten lässt.
- Mit der Multi‑Touch Oberfläche kannst du einfache Gesten ausführen, wie durch Webseiten streichen oder durch Dokumente scrollen.