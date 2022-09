Gestern Abend ist die Ankündigung, dass Apple Fitness+ künftig auch ohne Apple Watch nutzbar ist, ein wenig untergegangen. Genau aus diesem Grund wollen wir das Thema noch einmal etwas ausführlicher aufgreifen. Während am dem 12. September neue Inhalte bei Apple Fitness+ verfügbar gemacht werden, wird man den Service ab Herbst auch ohne Watch nutzen können – ein iPhone reicht völlig aus.

iPhone Nutzer und Nutzerinnen erhalten Zugriff auf alle Funktionen, mit über 3.000 Trainings im Studiostil und Meditationen, die alle von einem vielfältigen und inklusiven Trainerteam geleitet werden. Fitness+ Abonnenten und Abonnentinnen bekommen auf dem Display Anleitungen der Trainer und Trainerinnen angezeigt, ebenso die Länge der Intervalle und die geschätzten verbrauchten Kalorien.

Neue Inhalte ab 12. September

Ab Montag, 12. September gibt es in Fitness+ die vierte Staffel von Zeit fürs Gehen mit neuen Gästen, darunter die preisgekrönte Schauspielerin Regina Hall, Latin Grammy Preisträger Nicky Jam und Emmy Award Preisträger Leslie Jordan. In der zweiten Staffel von Zeit fürs Laufen werden neue Orte erkundet, darunter der Yellowstone-Nationalpark (Wyoming), Mexiko Stadt und Queenstown (Neuseeland). Am selben Tag veröffentlicht Fitness+ auch die neueste Künstler und Künstlerinnen im Spotlight-Serie mit Trainings zur Musik von Mary J. Blige, The Rolling Stones und The Weeknd. Zusätzlich präsentiert Fitness+ erstmals die neue Sammlung Pilates for More Than Your Core und erweitert das Team um den Yoga-Trainer Dice Iida-Klein.

Verbesserungen von Fitness+ in watchOS 9 und iOS 16