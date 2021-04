Apple Keynote: All die kleinen vergessenen Accessoires aufgelistet

Während der gestrigen Keynote wurden nicht nur zahlreiche neue Hardware-Produkte vorgestellt, sondern im Hintergrund auch neues Zubehör für bereits bestehende Produkte im Apple Online Store veröffentlicht. Diese fanden kein Gehör bei der Keynote, so dass wir diese kleinen, aber feinen Neuheiten in einem eigenen Artikel würdigen. Wie wäre es beispielsweise – haltet euch fest – mit einem AirTag von Hermès mit Leder-Halterung für supergünstige 449 Euro?

Apple hat der iPhone 12-Generation neue Farbvarianten für die Silikoncases spendiert. Die neuen Frühlingsfarben für das iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max lauten Amethyst, Capriblau, Cantaloupe und Pistazie. Sie sind zu den üblichen Preisen von 55 Euro erhältlich. Wer die Ledercases von Apple bevorzugt, findet mit der neuen Farbvariante Dunkelviolett auch eine neue Option zum Preis von 65 Euro. Auch das Ledersleeve von Apple ist nun in Dunkelviolett verfügbar, das MagSafe Wallet kommt jetzt in der neuen Farbe Arizona daher. Das iPhone 12-Zubehör findet ihr hier.

Neben dem neuen weißen Magic Keyboard für das iPad Pro gibt es auch neue Farbvarianten für das beliebte Smart Folio für das iPad. Die Versionen für das 11″ und 12,9″-iPad Pro lassen sich jetzt in Weiß, Federgrün und Leuchtorange zu Preisen von 89 bzw. 109 Euro bei Apple bestellen. Auch für die iPad minis und das Einsteiger-iPad sind die neuen Farben erhältlich.

Auch für mehr Abwechslung am Handgelenk wurden mit zahlreichen neuen Farben für die Apple Watch-Armbänder gesorgt. Das Solo Loop-Band ist jetzt in Pistazie, Cantaloupe und Tomalesblau für 49 Euro zu haben, das geflochtene Solo Loop kommt jetzt zusätzlich in Leuchtorange, Pistazie und Limonadenpink für jeweils 99 Euro daher. Das Sport Loop-Armband mit Klettverschluss ist in den Farbvarianten Meersalz, Oliv, Tiefseeblau, Sonnenblume und ProductRED für 49 Euro zu haben. Das Silikon-Sport Band ist in Cantaloupe, Capriblau und Federgrün verfügbar, das Nike Sport Band mit den charakteristischen Löchern kann ab sofort in Chlorine Blue/Green Glow, Hasta/Light Silver und Ironstone/Schwarz, ebenfalls für 49 Euro erworben werden.

Freunde von hochwertigen Lederarmbändern für die Apple Watch können sich jetzt über die neue Farbe Kreide beim magnetischen Lederband für 99 Euro freuen. Und wer sich für die Hermès-Bänder begeistern kann, findet gleich neun neue Farben für die verschiedenen Modelle der Edel-Designfirma. Mit Preisen ab 339 Euro sind diese allerdings auch kein Schnäppchen. Alle Armbänder für die Apple Watch findet ihr hier.

Wenn es ganz edel zugehen soll, lässt sich auch der neue AirTag in einen ledernen Schlüssel- oder Gepäckanhänger von Hermès hüllen. Die Preise für diese Accessoires sind wie erwartet happig. Der Taschenanhänger von Hermès kommt in drei Farben daher und ist für 299 Euro zu haben, für den Schlüsselanhänger gilt bei Preisen von 349 Euro die gleiche Farbauswahl. Der Gepäckanhänger der Designfirma ist für schlappe 449 Euro im Apple Online Store zu finden. Wer hier wohl zuschlägt…?