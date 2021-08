Apple scannt bereits aktiv nach Inhalten zum sexuellen Missbrauch von Kindern

Ihr habt die Diskussion vielleicht mitbekommen: Apple strebt Überlegungen an, mit iOS 15 aktiv damit zu beginnen, Inhalten zum sexuellen Missbrauch von Kindern in iCloud Fotos zu scannen. Aussagen aus dem Gerichtsprozess zwischen Epic Games und Apple haben einen Redakteur von 9to5Mac nun dazu veranlasst, noch einmal genau nachzufragen.

Die Fragestellung: Laut eines Mitarbeiters soll Apple „die größte Plattform für die Verbreitung von Kinderpornos“ sein. Aber wie kann man das wissen, wenn man bisher keine Fotos analysiert hat?

Wie Apple nun dem Kollegen von 9to5Mac mitgeteilt hat, scannt man bereits seit 2019 eingehende und ausgehende Mails in iCloud Mail. „Apple gab auch an, dass es einige begrenzte Scans anderer Daten durchführt, wollte mir aber nicht sagen, um welche Daten es sich dabei handelt, außer dass es sich um einen winzigen Umfang handelt. Es hat mir gesagt, dass die ‚anderen Daten‘ keine iCloud-Backups umfassen“, heißt es in dem Bericht weiter.

Insbesondere die Tatsache, dass mit iOS 15 auch iCloud Fotos analysiert werden sollen, bereitet mir schon ein wenig Bauchschmerzen. Keine Frage – der Missbrauch von Kinder muss mit allen Mitteln verhindert werden. Aber was ist, wenn ich ein Foto vom meinem Kind in der Badewanne knipse? Wird auch das möglicherweise von Apples künstlicher Intelligenz als Treffer erkannt? Ab wann greifen Menschen in die Untersuchung ein und könnten einen Blick auf meine privaten Fotos werfen?

Daher bin ich sehr gespannt, welche offiziellen Informationen Apple in den kommenden Wochen rund um die Einführung von iOS 15 zu diesem Thema noch liefern wird.