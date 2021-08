MagentaTV Fernbedienung für Apple TV jetzt auch einzeln erhältlich

In der vergangenen Woche habe ich euch ja bereits einen kleinen Ausblick auf die neue MagentaTV Fernbedienung von der Telekom gegeben, die es zunächst nur in Verbindung mit einem neuen Apple TV gab. Wer diesen schon besitzt und sich dennoch für die Fernbedienung interessiert, kann diese nun auch einzeln kaufen.

Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die von Apple zertifizierte Fernbedienung für den Apple TV interessant sein kann. So verfügt die MagentaTV Fernbedienung über Tasten mit Hintergrundbeleuchtung, die bei Aufnahme oder Bewegung in dunklen Räumen automatisch aktiviert wird und so die Bedienung erleichtert. Gerade im Dunkel definitiv eine tolle Sache.

Außerdem verfügt die Fernbedienung über eine Guide-Taste, mit der man von überall direkt zur MagentaTV Programmübersicht wechseln kann. Ein Feature, das für mich persönlich nicht unbedingt interessant ist. Trotzdem ist es natürlich verständlich, dass die Telekom eine solche Verknüpfung anbieten möchte. Außerdem gibt es Tasten für den Senderwechsel sowie zum Vor- und Zurückspulen, eine direkte Stummtaste und eine spezielle Mikrofontaste zum Aufruf von Siri.

Interessant ist die Tatasche, dass die Fernbedienung nicht über einen integrierten Akku verfügt und per Lightning-Kabel betrieben wird, sondern laut technischen Daten mit zwei AAA-Batterien bestückt werden muss. Kaufen könnt ihr die Fernbedienung direkt im Shop der Telekom für 40 Euro.