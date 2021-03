Apple TV+: Apple kündigt Programmpartnerschaft mit Malala Yousafzai an

Apple hat eine mehrjährige Programmpartnerschaft mit Malala Yousafzai bekanntgegeben. Auf der Website des Konzerns heißt es, „Aufbauend auf Malalas langjähriger Beziehung zu Apple werden ihre Originals für Apple TV+ Drama-, Comedy- und Kinderserien sowie Dokumentationen und Animationsfilme umfassen und von ihrer Fähigkeit profitieren, Menschen auf der ganzen Welt zu inspirieren.“

Malala Yousafzai hat im Alter von 16 Jahren ihren Memoiren-Bestseller „I Am Malala“ veröffentlicht und seitdem zwei weitere Bücher geschrieben. Zudem spielte sie die Hauptrolle in einem Dokumentarfilm über ihr früheres Leben, und gründete Assembly, eine digitale Publikation für Mädchen und junge Frauen, die auch bei Apple News verfügbar ist. Yousafzai gründete auch den Malala Fund, der sich für das Recht jedes Mädchens auf 12 Jahre sichere, kostenlose und hochwertige Bildung einsetzt. Apple ist seit 2018 erster Laureate Partner der Stiftung und unterstützt die Arbeit der Organisation mit lokalen Anwälten und Lehrern in acht Ländern.

„Ich glaube an die Kraft von Geschichten, die Familien zusammenbringen, Freundschaften schmieden, Bewegungen aufbauen und Kinder zum Träumen inspirieren“, sagt Malala Yousafzai. „Und ich könnte mir keinen besseren Partner als Apple wünschen, der dabei hilft, diese Geschichten zum Leben zu erwecken. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, Frauen, junge Menschen, Schriftsteller und Künstler dabei zu unterstützen, die Welt so zu reflektieren, wie sie sie sehen.“

Malala und ihre neue Produktionsfirma Extracurricular kommen zu Apples wachsender Liste kreativer Visionäre hinzu, darunter Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Tom Hanks, Will Smith, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Idris Elba, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Octavia Spencer, Kumail Nanjiani, Alfonso Cuarón und weitere.

Apple TV+ ist als Videostreaming-Dienst auf vielen Geräten, darunter dem iPhone, iPad, Mac, der Apple TV-Box, aber auch auf Smart TVs von Samsung, LG, Sony und VIZIO, dem Amazon Fire TV und Chromecast-Geräten, PlayStation- und Xbox-Konsolen in mehr als 100 Ländern weltweit vertreten. Das Abo für Apple TV+ kostet 4,99 Euro/Monat, Apple-Kunden, die ein entsprechendes Gerät kaufen, erhalten Apple TV+ ein Jahr lang gratis.

Fotos: Unsplash/Apple.