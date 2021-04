Bandwerk AirTag Anhänger aus Nappaleder kann ab sofort bestellt werden

BandWerk ist für seine tollen Apple Watch-Armbänder bekannt. Mit dem neuen AirTag Anhänger gibt es nun ein passendes Zubehör für den Dinge-Finder von Apple. Der Verkauf startet ab sofort, zum Start steht nur eine begrenzte Stückzahl zur Verfügung. Wer Interesse hat, sollte direkt zuschlagen.

Der Bandwerk AirTag Anhänger ist optisch schlicht und schön. Als Material kommt hier italienisches Nappaleder zum Einsatz, das mit gewachstem Gütermann Garn verarbeitet ist. Und die Verarbeitung ist top, hier setzt man noch auf Handarbeit. Da meine AirTags noch nicht angekommen sind, gehe ich mal davon aus, dass der Tracker perfekt im Anhänger Platz findet.

Damit der AirTag nicht aus dem Anhänger fällt, kann dieser mit einer Schlaufe fixiert werden. Der Lederriemen ist 5 Zentimeter lang, wird inklusive Schlüsselring geliefert und kann so auch an Taschen und Rücksäcken befestigt werden. Dazu muss man eine kleine Schraube lösen, damit man den Riemen entfernen und das AirTag einstecken kann. Das ist etwas mehr Aufwand als bei einem einfachen Druckknopf, dafür gibt es mehr Sicherheit, denn eine kleine Schraube löst sich nicht so einfach.

Verfügbar ist der Bandwerk AirTag Anhänger in den Farben Hellbraun, Dunkelbraun und Schwarz. Auf den Fotos seht ihr die dunkelbraune Variante, die auf den Bildern aber fast schwarz aussieht. Der Anhänger schlägt mit 49 Euro zu Buche. Sicherlich kein Schnäppchen, allerdings gibt es hier hochwertige Materialen, ebenso muss man die deutsche Handarbeit schätzen.

Cool: Ihr könnt euren Anhänger noch personalisieren. Auf der Rückseite könnt ihr zum Beispiel eure Initialen einprägen lassen. Hier gibt es die Farben Gold, Silber und „Blind“. Dafür muss man aber noch einmal 9 Euro extra einplanen.