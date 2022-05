Bildbearbeitung: Pixelmator Pro optimiert iCloud- und Fotos-Anbindung

Mit einmalig 39,99 Euro ist Pixelmator Pro (App Store-Link) deutlich günstiger als Photoshop im Abo. Und Das Pixelmator-Team ist immer sehr fleißig und hat erneut neue Funktionen nachgereicht. Version 2.4.3 steht ab sofort zum Download bereit.

Mac-Nutzer und Nutzerinnen profitieren fortan von einem neuen Fotos-Browser sowie einer besseren iCloud-Anbindung. Der Browser wurde neu designt und bietet Zugriff auf Favoriten, Panoramas, Selfies, Screenshots und weitere Alben. Fotos aus der iCloud werden jetzt automatisch heruntergeladen und in voller Auflösung geöffnet. Wenn ihr Änderungen an Bildern in der Fotos-App macht, werden diese automatisch auch im Foto-Browser in Pixelmator Pro erscheinen.

Weitere Verbesserungen