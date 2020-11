Bis zu 51 Prozent Rabatt: Vorzeitige Singles Day Angebote bei Teufel

Am 11.11. starten bei vielen Shops neue Angebote. Der besonders in China bekannte Singles Day liefert auch hierzulande Rabatte und Teufel prescht vor und bietet viele Produkte schon jetzt günstiger an.

Die 3-Wege Standlautsprecher Teufel Ultima 40 Aktiv habe ich jetzt schon mehr als 3 Jahre im Einsatz. Wer auf den eingebauten Verstärker verzichten kann, bekommt die Variante Ultima 40 aktuell besonders günstig. Für das Paar zahlt ihr nur noch 341 Euro statt 487 Euro. Ihr könnt euch gerne in meinen Test zur Aktiv-Version klicken und den entsprechenden Aktiv-Teil ignorieren. Wenn ihr sowieso einen Receiver im Einsatz habt, bekommt ihr mit den Ultima 40 richtig gute Standlautsprecher zum kleinen Preis.

Die Teufel Airy True Wireless habe ich ebenfalls schon getestet und vor allem der Klang kann überzeugen. Das Case ist etwas günstig und fühlt sich nicht so wertig an, aber hier zählen offensichtlich die inneren Werte. Aktuell zahlt ihr nur 116 Euro statt 146 Euro.

Der Teufel Holist M ist ein Lautsprecher mit Alexa. Hier gibt es einen 360 Grad-Klang als 3-Wege-System mit Hoch-, Mittel- und Tieftöner. Auf der Oberseite gibt es Tasten zur Musiksteuerung, zudem könnt ihr mit Alexa ebenfalls die Musik ändern, euer Smart Home steuern, Nachrichten abrufen, das Wetter abfragen und vieles mehr. Der Preis ist von 487 Euro auf 389 Euro gefallen.

