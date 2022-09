Bose QuietComfort Earbuds II: Neue True Wireless-Kopfhörer vorgestellt

Nicht nur Apple hat neue Produkte präsentiert, sondern auch der Kopfhörer- und Lautsprecher-Hersteller Bose. Man wollte wohl das Spotlight nicht ganz auf die neuen Apple AirPods Pro 2 gerichtet wissen und hat so mit den Bose QuietComfort Earbuds II ein direktes Konkurrenzprodukt in den Ring gestellt.

Die Bose QuietComfort Earbuds II sind laut eigener mutiger Aussage mit „der weltweit besten Lärmreduzierung“ ausgestattet und können bereits heute zum Preis von 299,95 Euro auf der Website von Bose vorbestellt werden. Die Auslieferung soll dann in der Woche ab dem 26. September 2022 erfolgen. Dies gilt für die „Triple Black“-Variante in schwarzer Variante, das weiße Modell in „Soapstone“ soll laut Bose ab Anfang November 2022 verfügbar gemacht werden.

Zu den größten Neuerungen in den Bose QuietComfort Earbuds II gehört eine CustomTune Klangkalibrierung und ein Aware Mode mit ActiveSense. Die CustomTune-Technologie passt den Klang automatisch an die eigenen Ohren an, so dass man stets die bestmögliche Klangqualität genießen soll. Dieses Feature kennt man schon von den Nuraphone-Modellen, die ebenfalls eine individuelle Klanganalyse und -profile anbieten.

Im Aware-Modus nimmt man die Umgebung weiterhin wahr oder kann zum Beispiel ein Gespräch führen. Die ActiveSense-Technologie des Aware-Modus kann dabei laute Hintergrundgeräusche unterdrücken oder sie auf eine angenehme Lautstärke dämpfen. Zudem sorgen integrierte Mikrofone zum Herausfiltern von Umgebungsgeräuschen und heben die eigene Stimme hervor. Ein anpassbarer Equalizer in der Bose Music-App ermöglicht es darüber hinaus, Bässe, Mitten und Höhen nach persönlichen Vorlieben einzustellen.

Schnellladefunktion und Bluetooth 5.3 integriert

Die Bose QuietComfort Earbuds II bieten bis zu sechs Stunden Akkulaufzeit mit einer Aufladung, über das Lade- und Transportcase können drei weitere Aufladungen für eine kombinierte 24-stündige Akkulaufzeit erfolgen. Über eine 20-minütige Schnellladung können bis zu zwei Stunden Wiedergabedauer erreicht werden. Eine einfache Touch-Steuerung auf der Oberfläche der Earbuds ermöglicht das bequeme Steuern der Musik, das Annehmen von Anrufen oder die Anpassung der Lautstärke.

Die Bluetooth-Reichweite beträgt bis zu neun Meter, es kommt Bluetooth 5.3 mit den Codecs SBC und AAC zum Einsatz. Die Earbuds merken sich zudem die letzten sieben gekoppelten Geräte, so dass man einfach zwischen ihnen wechseln kann, ohne erneut eine Verbindung herstellen zu müssen. Dazu wird einfach die Bluetooth-Taste am Ladecase gedrückt.

Im Lieferumfang der Bose QuietComfort Earbuds II enthalten sind neben den beiden Earbuds und dem Transportcase mit Ladefunktion auch drei Paar Ohreinsätze in den Größen S, M und L, sowie drei Paar stabilisierende Bänder in den Größen 1, 2 und 3. Zudem gibt es ein USB-A-auf-USB-C-Kabel von etwa 30 cm Länge. Weitere Infos und die Möglichkeit der Vorbestellung gibt es auf der deutschen Produktseite von Bose.