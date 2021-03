Braun feiert 100-jähriges Jubiläum: Wandanlage vom Designer Virgil Abloh

In diesem Jahr feiert die bekannte Marke Braun ihr 100-jähriges Jubiläum: 1921 startete die Firma als kleine Ingenieurwerkstatt in Frankfurt am Main. Anlässlich der Feierlichkeiten hat das Unternehmen in Kooperation mit dem Star-Designer Virgil Abloh ein ganz besonderes Projekt umgesetzt: Eine zeitlose Neuinterpretation der legendären „Wandanlage“ von Dieter Rams aus dem Jahr 1965. Für Apple-Fans gibt es zudem auch eine Jubiläums-Edition der LE-Lautsprecher-Serie mit AirPlay 2-Konnektivität.

Der Grundstein für Brauns bis heute gültige Designprinzipien “intuitiv, nützlich und langlebig“ wurde 1955 auf der deutschen Rundfunkausstellung gelegt. Dort präsentierten die Söhne Artur und Erwin Braun, die nach dem Tod von Max Braun das Unternehmen übernahmen, heutige Design-Ikonen wie das vom Bauhaus-Design inspirierte Röhrenradio SK1/2 oder die Radios TS-G und G11. Doch erst mit dem Einstieg von Dieter Rams als Designchef im Jahre 1961 entwickelte sich Braun zu der weltbekannten Designmarke. Mit seinen minimalistischen, zeitlosen Ansatz und der klaren Formensprache schuf Dieter Rams Designklassiker wie die bekannte und zeitlose LE-Serie oder die legendäre “Wandanlage” aus dem Jahre 1965.

Nun hat der amerikanische Künstler, DJ und Artistic Director bei Louis Vuitton, Virgil Abloh, das besondere Stück Designgeschichte von Dieter Rams neu interpretiert. Er verwandelte die legendäre Wandanlage so in ein funktionales Kunstwerk, um „das Audio-Erbe von Braun in das nächste Jahrhundert zu überführen“, wie es vom Unternehmen heißt.

Doch auch für Braun-Fans zuhause gibt es etwas zu feiern: Braun hat nach 28-jähriger Abstinenz auf dem Audio-Markt mit der LE-Lautsprecher-Serie eine mit zahlreichen Design-Preisen ausgezeichnete Produkte veröffentlicht, die nun auch in der LE03 100 Jahre-Edition zu haben sind.

„Als Teil der 100-Jahr-Feierlichkeiten hat Braun Audio eine limitierte Sonderauflage des LE03 Lautsprechers herausgebracht. Neben smarten Features wie einem Raumplatzierungs-Equalizer, Sprachsteuerung, sowie Chromcast und Airplay 2-Integration, kommt der Lautsprecher inklusive einer auf fünf Jahre verlängerten Garantie und mit einer besonderen Gravur.“

Erhältlich ist die 100 Jahre-Edition des LE03 auf der Website des Herstellers zu einem Preis von 399 Euro.

(Fotos: Braun Audio)