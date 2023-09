Bundesweiter Warntag lässt eure Smartphones klingeln

Es ist mal wieder soweit: Der Bundesweite Warntag steht an. Eingeführt als Folge der Flutkatastrophe im Ahrtal werden die verschiedenen Alarmsysteme am zweiten Donnerstag im September getestet. Also genau heute, ganz konkret um 11:00 Uhr.

Neben klassischen Alarmen wie etwa fest installierten Sirenen in der Stadt, Durchsagen der Polizei oder Warn-Apps wie NINA, kommt am Bundesweiten Warntag auch wieder das Cell-Broadcast-System zum Einsatz. Bei dieser Technik wird eine Mitteilung an alle Smartphones gesendet, die mit einer Funkzelle verbunden sind. Das funktioniert sogar dann, wenn die Endgeräte keine aktive Internetverbindung haben oder die Funkzelle bereits ausgelastet ist.

Das bedeutet für euch in der Praxis: Heute zum 11:00 Uhr könnte es in belebten Gegenden durchaus etwas lauter werden. Ich erinnere mich noch gut an das letzte Jahr, als ich zum Warnzeitpunkt am Bahnsteig stand. Das war schon fast ein wahres Orchester – und es gab auch einige verblüffte oder gar erschrockene Gesichter.

Wie das Warnsystem funktioniert und auch welchen Wegen die Warnungen versendet werden, das könnt ihr im folgenden etwa zwei Minuten langen Video sehen.

Im Anschluss an die Probe-Warnung könnt ihr auf der Webseite des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe übrigens an einer kleinen Umfrage teilnehmen. Dort könnt ihr eure Erfahrungen und Wahrnehmungen zum Warntag mitteilen. Sollte irgendetwas nicht wie geplant funktioniert haben, ist das wohl der beste Weg, davon mitzuteilen. Schließlich soll im Ernstfall ja auch alles reibungslos klappen.

Bilder: BBK