CameraBag und Pixelmash in neuen Versionen 2025.0 veröffentlicht

Über die Desktop-Anwendungen CameraBag und Pixelmash von Nevercenter haben wir in der Vergangenheit bereits mehrfach berichtet. Die Bildbearbeitungs-Apps für macOS wurden nun erneut aktualisiert und liegen beide in Version 2025.0 auf der Website des Entwicklerstudios zum Download vor (CameraBag/Pixelmash). Wir zeigen auf, welche Neuerungen es mit den Aktualisierungen gibt.

CameraBag: Neue Features für Social Media-Kampagnen

Sowohl CameraBag Photo als auch CameraBag Pro in Version 2025.0 bringen leistungsstarke neue Funktionen, die auf die Erstellung von Social Media Kampagnen zugeschnitten sind, sowie einige neue Kurven-Bearbeitungswerkzeuge. Mit der neuen Preset-Gruppe „Social Media Sizing“ kann man Bilder ganz einfach für verschiedene Plattformen skalieren und zuschneiden. Mit dem neuen Befehl „Mehrfachexport“ lässt sich zudem der Arbeitsablauf weiter beschleunigen, indem man eine einzige Datei in mehreren Stilen exportieren – unter Verwendung der festgelegten oder aktuellen Sitzungsvorgaben.

Über das Rechtsklick-Menü in den Kurveneditoren hat das Nevercenter-Team außerdem einen schnellen Zugriff auf nützliche voreingestellte Kurven hinzugefügt, wodurch man Zeit spart und mehr Kontrolle über eigene kurvenbasierte Bearbeitungen erhält. Außerdem wurden zahlreiche Fehler behoben, damit die Software noch besser zu nutzen ist.

Pixelmash: Erweiterter Copy-and-Paste-Workflow

Das zugleich veröffentlichte Pixelmash in Version 2025.0 bietet mit der Aktualisierung einen verbesserten Kopieren/Einfügen-Workflow, der ein nahtloses Arbeiten über mehrere Anwendungen hinweg ermöglicht, ebenso wie Bugfixes und UI-Verbesserungen. In der letzten Version von Pixelmash wurden die neuen Werkzeuge zum Auswählen von Bereichen eingeführt, und die Verbesserungen beim Kopieren und Einfügen in dieser Version bauen darauf auf. Man kann nun problemlos eine Pixel-Auswahl und nicht nur ganze Ebenen kopieren und einfügen. Zudem lässt es sich jetzt auch in die und aus der System-Zwischenablage kopieren und einfügen, um nahtlos in verschiedenen Grafikprogrammen zu arbeiten.

Zu den weiteren Verbesserungen in Version 2025.0 gehören Fehlerkorrekturen und UI-Verbesserungen, einschließlich einer neuen Raster-Alpha-Einstellung im Menü „Ansicht“. Diese findet sich unter „Rasterdarstellung“.

Die nun veröffentlichten Updates sind kostenlos für alle Nutzer und Nutzerinnen, die ihre Lizenzen innerhalb des letzten Jahres bei nevercenter.com erworben haben. Wer ein Upgrade für die Lizenz erwerben muss, prüfen möchte, ob eine neue Lizenz benötigt wird, oder sich generell über die Details der eigenen Lizenz informieren möchte, kann dies hier tun.