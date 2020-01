Cashinator: Digitale Reisekasse speichert Daten jetzt in der iCloud

100 Bewertungen, 4,9 Sterne. Das spricht für sich. Die iOS-App Cashinator (App Store-Link) ist wirklich gut gemacht. Wir haben euch Cashinator schon im Juli 2019 genauer vorgestellt, heute möchten wir auf das neuste Update aufmerksam machen.

Version 1.5.1 speichert ab sofort alle hinterlegten Daten in der iCloud. Wechselt man zum Beispiel auf ein neues iPhone oder iPad, werden die Daten automatisch übernommen. Gleiches gilt bei einer Neuinstallation.

Gleichzeitig haben die Entwickler interne Fehler behoben und ein paar Seiten optimiert: Während man eine neue Ausgabe einträgt, kann man nun auch neue Kategorien anlegen. Zudem lassen sich Ausgaben eintragen, die in der Zukunft liegen, ebenso wird nun beim PDF-Export das Datum angezeigt.

Cashinator funktioniert ohne Registrierung

In Cashinator könnt ihr gemeinsame Ausgaben hinterlegen und am Ende der Reise einen Kassensturz machen. Es gibt eine Kostenübersicht, eine Auflistung aller Ausgaben nach Kalorien und eine Reiseauswertung als PDF. Der Download ist kostenfrei, wer mehr als zwei Reisen anlegen will, muss etwas Geld investieren. Eine weitere Reise kostet 1,09 Euro, 3 Reisen 2,29 Euro und unbegrenzt viele Reisen einmalig 3,49 Euro.