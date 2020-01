iCloud-Speicherplan: Einfach mit der Familie teilen und sparen

Die Familienfreigabe von Apple ist eine feine Sache. Profitieren können dabei mehrere Personen eines Haushalts vor allem im App Store, wenn eine bereits gekaufte Anwendung nicht erneut bezahlt werden muss. Aber auch bei diversen Services kann ordentlich gespart werden – heute wollen wir einen Blick auf den iCloud-Speicherplan werfen.

Eine Funktion, die ich liebend gerne nutze. Nicht nur um meine Fotos zu synchronisieren und ein Backup meines iPhones zu erstellen, auch am Mac werden einige auswählte Ordner über verschiedene Geräte hinweg synchron gehalten – eine sehr praktische Sache. Aktuell habe ich 200 GB bei Apple angeleitet, davon sind bereits mehr als 160 GB belegt. Viel Platz ist also nicht mehr.

Folgende Preisstufen bietet Apple derzeit an:

5 GB iCloud-Speicher sind kostenlos

50 GB iCloud-Speicher für 0,99 Euro

200 GB iCloud-Speicher für 2,99 Euro

2 TB iCloud-Speicher für 9,99 Euro

Die iCloud-Speicherpläne mit 200 GB oder 2 TB lassen sich dabei auf Wunsch auch mit der Familie teilen. In meinem Haushalt mit insgesamt vier Personen war bisher drei Mal der 200 GB Plan und ein Mal der 50 GB Plan abonniert, hier wurden also 9,96 Euro pro Monat investiert. In diesem Fall macht das Upgrade auf den geteilten 2 TB Plan für die Zukunft sicherlich Sinn.

Um den Speicher mit der Familie zu teilen, kann man einfach eine Einladung an die Familienmitglieder senden. Ansonsten können diese auch einfach in den iOS-Einstellungen unter iCloud – Speicher verwalten auf „Familienspeicher verwenden“ tippen. Die bisherigen Einzelpläne werden dann automatisch gecancelt. Praktisch: Die bereits in die iCloud geladenen Daten werden automatisch mit dem neuen Familienplan verknüpft, wobei die hochgeladenen Daten natürlich nur für die jeweilige Person sichtbar sind.

Viel falsch machen kann hier wirklich nicht – aber durchaus etwas sparen. Wie sieht es bei euch und eurer Familie aus? Wie viel Speicher habt ihr abonniert? Teilt ihr euch einen Plan mit mehreren Personen?