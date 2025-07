ChatGPT: Neuer Study Mode für den bekannten KI-Assistenten gelauncht

OpenAI baut seine KI „ChatGPT“ weiter aus und hat diese heute um einen neuen „Study Mode“ erweitert. Dieser steht allen angemeldeten Free-, Plus-, Pro- und Team-Usern zur Verfügung und soll eine neue Art des Lernens mit ChatGPT ermöglichen. Die KI gibt in diesem Modus nicht mehr nur Antworten auf Fragen, sondern kann auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen liefern, die beim Lernen unterstützen sollen. Nächste Woche wird die Funktion für ChatGPT Edu eingeführt.

Dass ChatGPT im schulischen und universitären Kontext ein beliebtes Tool ist, ist hinlänglich bekannt. Dabei bitten die Lernenden die KI wahlweise um einfache Hilfestellung bei der Lösung einer Aufgabenstellung oder wahlweise auch um das Verfassen ganzer Hausarbeiten. Letzteres führt sicherlich nicht oder nur im geringen Maße dazu, dass die Studierenden das Thema, zu dem sie eine Hausarbeit abgeben sollen, auch wirklich durchdringen oder einen nachhaltigen Lerneffekt verzeichnen können.

OpenAI habe sich, so schreibt das Unternehmen in seiner Pressemitteilung, darum die Frage gestellt, wie man sicherstellen könne, dass ChatGPT echtes Lernen unterstütze und nicht nur Lösungen anbiete,, ihn das Verständnis der Lernenden zu fördern.

Darum habe man nun den „Study Mode“ entwickelt. Wenn die Lernenden diesen Modus auswählen und dann mit der KI interagieren, erhalten sie Rückfragen von ChatGPT, die auf ihre Lernziele und ihr Kompetenzniveau abgestimmt sind. Der Modus ist interaktiv gestaltet, was das Lernen und Verstehen fördern soll.

Technisch beruht der Modus auf speziellen Systemanweisungen, die OpenAI in Zusammenarbeit mit Lehrkräften, Wissenschaftlern und Experten für Pädagogik entwickelt hat.

Ab sofort könnt ihr den Modus ausprobieren, wenn ihr über einen ChatGPT-Account verfügt und eingeloggt seid. Schaut einfach mal rein, vielleicht hilft euch die Funktion ja im Alltag weiter.