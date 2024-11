Cloud-Speicher nur einmal bezahlen: Jetzt 60 Prozent Rabatt bei pCloud sichern

Anzeige. Am Beispiel des neuen Mac mini wird klar, dass die Basisausstattung mit 256 GB Speicher doch etwas wenig ist. Wenn ihr bei der Bestellung kein Upgrade gemacht habt, könnt ihr Dateien und Dokumente in der Cloud auslagern. Und damit keine monatlichen Kosten anfallen, empfehlen wir den Schweizer Anbieter pCloud, der Cloud-Speicher zum Einmalpreis anbietet. Und zum anstehenden Black Friday könnt ihr euch das spannende 3-in-1-Bundle mit 60 Prozent Rabatt sichern. Alle wichtigen Details präsentieren wir euch folgend.

pCloud 3-in-1-Bundle für nur 599 Euro statt 1.536 Euro (zum Angebot) 5 TB Speicherplatz pCloud Encryption pCloud Pass

pCloud Premium mit 1 TB Speicher für 199 Euro statt 435 Euro (zum Angebot)

pCloud Premium Plus mit 2 TB Speicher für 279 Euro statt 599 Euro (zum Angebot)

pCloud Ultra mit 10 TB Speicher für 799 Euro statt 1.890 Euro (zum Angebot)

Das bietet das pCloud Limited Edition 3-in-1 Bundle

pCloud Speicherplatz

Mit pCloud könnt ihr eure Daten, Dokumente, Fotos, Videos und vieles mehr von allen gängigen Plattformen hochladen – egal ob iPhone, iPad, Android, Mac, Windows oder direkt im Web. Die Übertragung der Daten ist stets verschlüsselt und pCloud entspricht den Anforderungen der DSGVO. Ihr habt jederzeit und von überall Zugriff auf eure Dateien, ohne Einschränkungen bei der Upload- oder Download-Geschwindigkeit. Zusätzlich bietet pCloud eine leistungsstarke Suchfunktion, Filteroptionen, Freigabemöglichkeiten, Passwortschutz und weitere nützliche Features.

Die Nutzung von pCloud ist intuitiv und benutzerfreundlich, da alle wichtigen Funktionen übersichtlich dargestellt werden. Selbst große Dateien lassen sich problemlos in der Cloud speichern, und alle Dateiformate werden unterstützt. Die Zugriffszeiten sowie Upload- und Download-Geschwindigkeiten sind schnell, abhängig von der eigenen Internetverbindung.

Mit pCloud könnt ihr eure Daten und Dokumente gut organisieren. Die leistungsstarke Suchfunktion hilft dabei, auch in umfangreichen Sammlungen die gewünschten Dateien schnell zu finden. Gelöschte Inhalte verbleiben im Premium-Plan für 30 Tage im Papierkorb, der natürlich jederzeit manuell geleert werden kann.

Mit 5 TB im derzeit besonders günstigen Bundle könnt ihr sehr viele Daten speichern. Zudem bezahlt ihr pCloud nur einmalig, Folgekosten oder ein Abonnement gibt es hier nicht.

pCloud Encryption – Zusätzlicher Schutz für sensible Daten

Mit dem pCloud Encryption Add-on könnt ihr besonders vertrauliche Informationen, private Dokumente und andere sensible Daten auf jedem Gerät noch sicherer speichern. Dafür wird ein spezieller Verschlüsselungsordner eingerichtet, in dem ihr eure Daten ablegt. Diese sind durch ein individuelles Passwort geschützt und bleiben vollständig privat – selbst pCloud hat keinen Zugriff darauf. pCloud nutzt den Industriestandard 4096-Bit-RSA-Verschlüsselung für die privaten Benutzer-Schlüssel und 256-Bit-AES-Verschlüsselung für jeden Datei- und Ordnerschlüssel.

pCloud Pass – Der vielseitige Passwort-Manager für maximale Sicherheit

pCloud Pass ist ein praktischer Passwort-Manager, der das sichere Speichern sensibler Daten ermöglicht und für alle Plattformen verfügbar ist. Neben dem Web-Zugriff gibt es Apps für iOS, Android, macOS, Linux und Windows. Damit können gespeicherte Passwörter automatisch in Webseiten und Anwendungen eingefügt werden. Die Passwörter werden verschlüsselt im Passwort-Safe abgelegt, und wer möchte, kann den integrierten Passwort-Generator für besonders sichere Kennwörter nutzen. Zusätzlich lassen sich Passwörter aus anderen Passwort-Managern importieren oder direkt aus einer CSV-Datei in pCloud Pass übertragen.

Die Verschlüsselung der Daten erfolgt lokal auf dem Gerät mit AES, bevor sie auf die pCloud-Server hochgeladen werden. Auch das Master-Passwort ist durch 256-Bit-AES verschlüsselt und wird zusammen mit PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2) verwendet, um einen privaten Schlüssel zu generieren, der mit AES ECB (16-Bit) verschlüsselt wird. Diese Kombination sorgt dafür, dass eure Passwörter und persönlichen Daten umfassend vor allen Angriffen geschützt sind.

pCloud zählt mehr als 21 Millionen User weltweit

pCloud ist seit 2013 am Markt und hat 2023 das 10-jährige Bestehen gefeiert. pCloud verzeichnet weltweit mehr als 21 Millionen Nutzer und Nutzerinnen, Tendenz steigend. Wenn man in einen Service investiert und man von Lifetime-Lizenzen spricht, kann man den Service so lange nutzen, wie er angeboten wird. Und wie erwähnt, ist pCloud beständig und hat sich am Markt etabliert.

Jetzt den Black Friday Rabatt bei pCloud nutzen