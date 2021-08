Clubhouse jetzt mit 3D Audio für natürlichere Gespräche

Bei Clubhouse (App Store-Link) hat man eine große Nutzerbasis aufgebaut, wobei der große Hype sicher vorbei ist und nur noch die eingefleischten Clubhouse-Fans aktiv mit dabei sind. Die Entwicklung der App steht dabei nicht still und ab sofort wird 3D Audio für Räume verfügbar gemacht.

Mit 3D Audio beziehungsweise Spatial Audio klingen Gespräche in einem Raum viel natürlicher – und ähneln einer echten Konversation. Das Audio der Sprecher und Sprecherinnen wirkt natürlicher und ihr könnt wahrnehmen, dass das Gesprochene gerade von links oder rechts kommt.

Die neue Funktion wird zuerst für iOS ausgerollt, später wird auch die Android-App kompatibel gemacht. Für die beste Erfahrung werden Kopfhörer empfohlen. Falls ihr die Funktion nicht nutzen wollt, könnt ihr diese natürlich auch deaktivieren.

Hear ye, hear ye 🔊 spAAaAaAatial audio on Clubhouse!

It’s like surround sound, but w/ your own headphones. A more vibrant, human experience! Plus makes it much easier to tell who’s talking.

thanks to @juberti for this one 👏 rolling out now on iOS, Android coming soon! pic.twitter.com/Zit6F9ijRK

— Clubhouse (@Clubhouse) August 29, 2021