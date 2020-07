Corona-Warn-App: iPhone-Problem war seit Wochen bekannt

Erst wurde bekannt, dass die Corona-Warn-App auf Android-Geräten nicht richtig funktioniert, danach hat die Tagesschau aufgedeckt, dass auch iPhone-Nutzer nicht richtig benachrichtig werden. Ein entsprechendes Update wurde jetzt schnell nachgereicht, allerdings hat die Tagesschau recherchiert, dass das Problem schon seit mindestens vier Wochen bekannt war.

Wie wir wissen: Die Öffentlichkeit wurde darüber nicht informiert. Möglicherweise wurde man so auf eine Risikobegegnung nicht hingewiesen. Die App-Entwickler von SAP hatten von einer Woche gesprochen, auf der Plattform GitHub, wo der Quellcode offengelegt wurde, scheint man aber schon seit dem 21. Juni über das Problem zu diskutieren.

An dieser Diskussion sollen sich auch SAP-Entwickler ab dem 30. Juni beteiligt haben. Ob es sich hier wirklich um Entwickler von SAP handelt, wird nicht ganz klar, allerdings haben sie sich den entsprechenden Titel in das eigene Profil geschrieben. Da man damals noch von Einzelfällen ausging, kommentierte ein Entwickler: “Wir haben andere Probleme mit höherer Priorität”.

Anke Domscheit-Berg, netzpolitische Sprecherin der Linkspartei im Bundestag:

Open-Source-Prozess heißt mehr, als den Code nur einmal am Anfang ins Netz zu stellen. Es heißt, das zu nutzen, was man als Feedback bekommt – und zwar kontinuierlich und so schnell wie möglich. Genau das haben die Entwickler nicht gemacht. Das war der Total Fail, wie man Open Source nicht macht. Da waren diese Probleme frühzeitig bekannt und darauf hätte man reagieren müssen.

Das ist bedauerlich, weil diese App ja auch ganz extrem davon abhängt, dass Menschen Vertrauen haben. Vertrauen habe ich aber nur, wenn ich mich nicht beschissen fühle, sondern wenn man offen kommuniziert. Erst recht, wenn es irgendein Problem gibt. Da ist Transparenz am wichtigsten.