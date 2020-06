Deals: DJI Osmo Mobile 3 für 79 Euro & Eufy Security Video Türklingel für 159,99 Euro

Während das iPhone Videos von Haus aus schon gut stabilisiert, kann man mit dem DJI Osmo Mobile 3 (Amazon-Link) noch bessere Aufnahmen erzielen. Es handelt sich um ein 3-Achsen-Gimbal, der nur 405 Gramm wiegt und im gefalteten Zustand nur 157 x 130 x 46 Millimeter groß ist.

Über Tasten direkt am Osmo Mobile 3 können wichtige Funktionen gesteuert werden, mit QuickRoll kann man beispielsweise nahtlos zwischen Portrait- und Landschaftsmodus wechseln. Über einen Schieberegler an der Seite kann man das Motiv zoomen und mit dem Sportmodus kann man auch schnelle Bewegungen aufnehmen.

Der DJI Osmo Mobile 3 ist mit dem iPhone SE und neuer kompatibel. Amazon verlangt aktuell nur 79 Euro, Rakuten.de ebenfalls. Danach geht es bei 103 Euro weiter.

Eufy Security Video Türklingel für 159,99 Euro

Die Video Türklingel von Eufy (Amazon-Link) gibt es erst seit Anfang Mai zu kaufen, heute kann man sie erstmals günstiger erwerben. Statt 199,99 Euro zahlt man heute nur 159,99 Euro. Mit dabei ist die Basis-Station.

Videos werden dabei in 2K mit 2560 x 1920 Pixel aufgezeichnet. Intern stehen 4 GB Speicherplatz für bis zu 900 Videos mit je 30 Sekunden Länge zur Verfügung. Optional kann man Videos auch in der Cloud speichern. Das Bild ist dabei im Format 4:3 und zeigt so deutlich mehr an, ebenso können Aktivitätszonen angelegt werden, um Fehlalarme zu vermeiden.

Per Push-Nachricht könnt ihr schnell sehen, wer gerade klingelt. Ebenso gibt es eine Anbindung an den Google Assistant und Alexa. So kann man das Videobild schnell auf einem Echo Show anzeigen lassen. Ebenso ist eine 2-Wege-Kommunikation möglich, ihr könnt also per Audio mit dem Gast sprechen. HomeKit ist bisher nicht verfügbar, soll aber später mit einem Update nachgereicht werden.

EufyCam 2C ebenfalls reduziert

Erneut gibt es die EufyCam 2C günstiger. Das Set bestehend aus zwei Kameras und der HomeBase kostet nur 179,99 Euro statt 239,99 Euro. HomeKit Secure Video ist mit dabei. Eine weitere Kamera gibt es für 79,99 Euro statt für 99,99 Euro.

