Die Top-Themen der Woche: WWDC-Ausblick & Zubehör-Neuheiten

Es ist endlich wieder soweit, die WWDC steht an. Die Worldwide Developers Conference startet in acht Tagen, allerdings in einem etwas anderen Format: Statt lokal in San Francisco, hält Apple seine Entwickler-Konferenz in diesem Jahr rein digital ab. Eine Ankündigung hat man bereits gemacht: Die mehrtägige Veranstaltung beginnt am 22. Juni mit der obligatorischen Keynote, ab 19:00 Uhr deutscher Zeit könnt ihr einschalten.

Eines der spannendsten Themen könnte Apples Ankündigung rund um eigene Prozessoren für den Mac sein. Nach dem Wechsel auf Intel-Prozessoren vor mehr als einem Jahrzehnt könnte uns der nächste Meilenstein bevor stehen. Was rund um die ARM-Prozessoren genau zu erwarten ist, haben wir bereits für euch zusammengefasst.

Vielleicht gibt es auch andere neue Hardware, etwa neue iPads? Insbesondere in Sachen Zubehör für das Apple-Tablet hätte ich einen Wunsch: Ein kabelloses Ladedock, so wie es Amazon für sein Fire HD 8 Plus anbietet. Ich habe mir die Neuheit der Konkurrenz angesehen und finde es eine wirklich pfiffige Idee, die ich mir auch von Apple wünschen würde.

Ale Top-Themen der Woche im Überblick