Für den smarten Torantrieb: Wie bekomme ich WLAN in meine Garage?

Vor ein paar Wochen habe ich mein Garagentor richtig smart machen wollen – mit einem iSmartgate Garage Kit. Die Erweiterung für einen bestehenden Torantrieb, in meinem Fall ein Schellenberg SmartDrive 10, ist innerhalb von Minuten eingerichtet und bietet sogar eine HomeKit-Unterstützung. Ziemlich praktisch, um das Garagentor per Siri oder Button in CarPlay schließen und öffnen zu können.

Nur ein Problem gibt es bei der ganzen Geschichte: Das iSmartGate benötigt eine WLAN-Verbindung. Und wegen HomeKit reicht auch nicht einfach nur das nahegelegene WLAN des Nachbarn, sondern es muss das eigene Netzwerk mit einer HomeKit-Steuerzentrale sein. In einer Reihenhaussiedlung, in der die eigene Garage nicht direkt neben dem Haus steht, durchaus ein kleines Problem.

WLAN-Repeater konnten die Distanz nicht überbrücken

Und bevor ich euch das iSmartGate näher vorstelle, möchte ich euch erst einmal erklären, wie ich genau rund 30 Meter Luftlinie überbrückt habe, um mein WLAN bis in die Garage zu bringen. Der erste Versuch jedenfalls ist fehlgeschlagen: Mit Eero-Repeatern in Gartenhäuser und Garage konnte ich keine stabile Verbindung herstellen. Was vermutlich auch daran lag, das einer der Eero-Router im Gartenhaus bei sommerlichen Temperaturen förmlich gegrillt wurde.

Dafür hat mir eine andere Sache in die Karten gespielt. Meine Garage wird nicht durch Allgemeinstrom versorgt, sondern ist mit einem eigenen Stromkabel aus meinem Haus verbunden. Die Lösung für mein Problem war also naheliegend: WLAN aus der Steckdose. Hier gibt es mittlerweile zahlreiche Hersteller, für meinen Versuch habe ich mich für den bekanntesten Namen entschieden: Devolo.

Mit dem Devolo Magic 1 WiFi haben die Kollegen aus Aachen ein passendes Produkt für mich am Start: Einen Magic LAN Adapter für den Anschluss im Haus sowie einen kleinen Magic WiFi Mini Adapter für die Erweiterung des heimischen Netzwerks in der Garage. Die Einrichtung ist kinderleicht und dank der mehrsprachigen Anleitung wirklich für jedermann zu verstehen. Im Prinzip muss man die beiden Adapter nur in der richtigen Reihenfolge anschließen und sie stellen die Verbindung untereinander automatisch her. Ich habe danach noch die Devolo Home Network App verwendet, um die SSID und das Passwort des WLANs zu ändern.

Keine superschnelle, aber eine stabile Verbindung

Aber wie sieht es mit der Verbindung zwischen Router und Garage aus? Während die beiden Adapter im gleichen Raum mit Geschwindigkeiten von 85 bis 150 Mbit/s miteinander kommunizieren, sinkt diese Rate auf dem Weg zur Garage aufgrund der weiten Distanz natürlich. Hier konnte ich noch rund 20 bis 40 Mbit/s erzielen.

Aber das ist auch nicht weiter tragisch, denn ich brauche ja keine Hochgeschwindigkeit. Am Ende geht es nur darum, ein stabile Verbindung und ein funktionierendes WLAN zu erstellen – und genau das bietet Devolo Magic 1 WiFi mini. Gleichzeitig profitiere ich davon, dass der kleine Stecker-Adapter in der Garage nicht nur das dLAN-Signal aus dem Haus empfängt, sondern gleichzeitig auch ein WLAN-Signal erstellt – in das sich wiederum mein iSmartGate einwählen kann.

Wie genau der smarte Garagenantrieb in Verbindung mit HomeKit funktioniert, das werde ich euch in einem separaten Bericht verraten. Der Grundstein für eine Nutzung des iSmartGate Garage Kit ist bei mir jedenfalls gelegt.