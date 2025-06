Die Highlights der Woche: Was ist euer WWDC-Höhepunkt?

Am Montag hat Apple nach Cupertino geladen. Zahlreiche Entwicklerinnen und Entwickler haben die ganze Woche in Kalifornien verbracht, um an Workshops teilzunehmen und neue Dinge rund um die Programmierung für iPhone, iPad und andere Apple-Systeme zu lernen. Für uns gab es im Rahmen einer Keynote einen ersten Ausblick auf iOS 26 & Co. Zudem hat Apple am Montag die ersten Beta-Versionen zum Download freigegeben.

Ich habe das kommende iPadOS 26 bereits auf einem iPad Air mit 13 Zoll Display ausprobiert und dort hat mich vor allem eine Sache begeistert: Das neue Multitasking. Vor allem mit einem Magic Keyboard fühlt sich das iPad jetzt schon fast an wie ein Mac, denn es gibt richtige Fenster, die sogar überlappen oder den Bildschirm verlassen können. Das wird mit Sicherheit richtig spannend.

Ich persönlich freue mich vor allem auf eine weitere Neuerung am Mac: Die verbesserte Spotlight-Suche. Schon jetzt ist das mein bevorzugter Weg, um Apps zu starten, Dateien zu suchen oder kleine Rechnungen durchzuführen. Mit macOS 26 wird die Spotlight-Suche zu einem noch viel leistungsfähigeren Werkzeug.

Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, auf welche neue Funktion für iPhone, iPad, Mac oder Apple Watch ihr euch besonders freut. Wir sind gespannt auf eure Meinungen!

Am Samstag habe ich das gute Wetter dann noch einmal genutzt, um einen Beatbot-Poolroboter in Betrieb zu nehmen. Leider nicht bei mir Zuhause, denn das wäre eine ziemlich trockene Angelegenheit gewesen. Im Bekanntenkreis hat sich dann aber doch noch ein Pool gefunden, in dem sich der Roboter in den kommenden Wochen austoben darf.

